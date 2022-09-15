لبنان الحر

اشار وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ​وليد فياض​، إلى أن "هناك ضغوطات لعدم تشغيل معملي ​الجية​ والزوق من قبل القاطنين قربهما ولا مشكلة صحية في تشغيلهما وأنصح بإعادة التشغيل"، مضيفاً: "وافقنا على رفع التعرفة المرتبطة بزيادة التغذية ما يوفّر على المواطن، وننتظر موافقة ​وزير المالية​ وبناءً على توجيهات الحكومة سنشكل وفداً من أجل زيارة ​إيران​".

صوت لبنان

أعلن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه "إذا ما استمر وزير المال يوسف خليل بعرقلة مرسوم التشكيلات القضائيّة سنضطر إلى تنظيم عريضة اتهام بحقّه لملاحقته بجرم الإخلال بالواجبات المترتبة عليه".

radio orient

نظم متقاعدي القوى المسلحة و​المودعين​، تحرك ينطلق من ساحة الشهداء الى ​ساحة النجمة​ في ​بيروت​.

واعتصم "ائتلاف لبنان الواحد"، بمشاركة القوى والهيئات الأهليَّة والاتحادات والروابط والجمعيَات والمتقاعدين المدنيَّين والعسكريَّين، أمام مجلس النوَّاب، من أجل اسقاط ​الموازنة​. كما واعتصم ​الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين​ في لبنان، امام ​مجلس النواب​، رفضاً لاقرار الموازنة.

اذاعة النور

أطلع المرشح لرئاسة الجمهورية اللبنانية زياد حايك، المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، على برنامجه الرئاسي وخطة عمله واضعًا إياه في أجواء ترشيحه.وتمنى قبلان، الذي استقبله في مكتبه في دار الإفتاء الجعفري، التوفيق له في خطوته التي اعتبرها خطوة إيجابية، لتغيير النمط المعتمد في انتخاب رئاسة الجمهورية، وإعطاء الفرص أمام أصحاب الكفاءات المغيّبة.

صوت المدى

أشار ​وزير الاقتصاد​ في حكومة تصريف الأعمال ​أمين سلام​، إلى أن "هذه ​الموازنة​ نقطة إنطلاق وهي ذات طابع طارئ وتواكب المرحلة وتؤسس للمرحلة المقبلة"، آملًا أن "نصل إلى نتيجة رغم أنّها ليست الموازنة المثالية".