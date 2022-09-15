يولي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أهمية خاصة لقمة «منظمة شنغهاي للتعاون»، التي ستنطلق في مدينة سمرقند بأوزبكستان، اليوم (الخميس)، وتستمر يومين، وحشد الحلفاء لصف بلاده. وتعوّل موسكو، حسب تصريحات الكرملين، على «تعزيز مسار عالم متعدد الأقطاب»، لمواجهة التحديات والأزمات المتصاعدة في الفضاء الروسي، في ظل الانشغال بالحرب في أوكرانيا. وتنصب الأنظار على اللقاءات الثنائية للقادة، لا سيما مع إعلان موسكو عقد قمة بين الرئيس بوتين ونظيره الصيني شي جينبينغ. كما ينتظر أن يعقد بوتين اجتماعات مع قادة إيران وتركيا وعدد من بلدان المجموعة.

حذر السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنتونوف، من أن إمداد كييف بصواريخ أميركية مداها 300 كيلومتر، سيعني انخراط الولايات المتحدة في مواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا.

أعلنت الرئاسة الأوكرانية، أنّ سائقاً اصطدم بعربته في كييف بسيارة كان على متنها الرئيس فولوديمير زيلينسكي، الذي لم يصب بجروح بالغة في الحادث. وقال المتحدّث باسم الرئاسة سيرغي نيكيفوروف، أنّه "تمّ فحص الرئيس من قبل طبيب ولم يتمّ العثور على أية إصابات بالغة"، مشيراً إلى أن الشرطة ستحقّق في كل ملابسات الحادث".

حذر الكرملين الأربعاء من أن «طموحات أوكرانيا» للانضمام إلى حلف الأطلسي ما زالت تسيطر على تحركات القيادة الأوكرانية، وقال الناطق الرئاسي الروسي ديمتري بيسكوف إن مسودة مشروع الضمانات الغربية التي طلبتها كييف من الدول الغربية تعكس إصرارا على تعزيز الاندماج الأوكراني مع البنى التحتية للحلف الغربي. وقال بيسكوف إن «أسباب العملية العسكرية الروسية الخاصة تكتسب أهمية إضافية في الوقت الذي تحتفظ فيه كييف بهدفها في الانضمام إلى ناتو».

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أثناء زيارته لمدينة إيزيوم، التي استعادتها القوات الأوكرانية في منطقة خاركيف في شرق البلاد، إن علم أوكرانيا يرفرف مجددا في منطقة خاركيف. وأضاف خلال زيارته للمدينة الاستراتيجية: «نحن نتحرك في اتجاه واحد فقط - للأمام وحتى النصر». وقال إن القوات استعادت المزيد من الأراضي من القوات الروسية ."

قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن أوكرانيا حققت تقدماً كبيراً في الحرب التي تخوضها ضد روسيا؛ لكنه حذر في المقابل من أن الحرب قد تكون «طويلة المدى»، في تكرار لتحفظات عديد من المسؤولين الأميركيين، على إعلان النصر بشكل مبكر. من جهة أخرى، تعد الولايات المتحدة لحزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا."

فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على 10 إيرانيين وكيانين، لانخراطهم في أنشطة إلكترونية «خبيثة»، واستخدام برامج فدية لحساب «الحرس الثوري» الإيراني.

أكد منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن المفاوضات بشأن إحياء الاتفاق النووي وصلت إلى طريق مسدود. وقال بوريل: «أخشى أنه مع الوضع السياسي في الولايات المتحدة، والعديد من الاتجاهات من دون أن نكون قاطعين، سنبقى في حالة من الجمود».

أجرى الرئيس الأميركي، جو بايدن، اتصالاً هاتفياً مع الملك تشارلز الثالث، مقدماً له التعازي في وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية التي توفيت الأسبوع الماضي، ومعبّراً عن رغبته في استمرار العلاقة الخاصة الوثيقة بين البلدين.

تقدم الملك تشارلز الثالث ونجلاه الأميران ويليام وهاري وعدد من كبار أفراد العائلة المالكة، موكباً مهيباً لنقل نعش الملكة الراحلة، أمس (الأربعاء)، في رحلته الأخيرة من قصر باكنغهام إلى مبنى البرلمان. ونُقل النعش على متن عربة مدفع من مدفعية الخيالة الملكية وهو مغطى بالعلم الملكي والتاج الإمبراطوري على وسادة وإكليل من الزهور، وبدأ رحلة متمهلة من القصر عبر وسط لندن إلى «قاعة وستمنستر»، حيث سيسجى النعش مكشوفاً لأربعة أيام، استعداداً للجنازة المقررة الاثنين المقبل.

أكدت تركيا سعيها لبناء علاقات جيدة مع جميع الأطراف الليبية، وكشفت عن عزمها على إرسال وفد برلماني لزيارة طرابلس وشرق البلاد.

تبحث رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، الشهر المقبل في الجزائر آليات تنفيذ التعهدات التي قطعها الرئيس إيمانويل ماكرون خلال زيارته في 25 و26 أغسطس (آب) الماضي. وقالت مصادر سياسية جزائرية إن رفع الحظر عن تأشيرات الدخول إلى فرنسا، وتصدير كميات من الغاز الجزائري إليها، سيكونان على رأس أجندة الزيارة.

اعتبر مصدر رئاسي فرنسي أن القمة الثنائية التي جمعت ، في إطار غداء عمل، الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وضيفه الاردني الملك عبد الله الثاني، «ستوفر الفرصة للتباحث في الوضع الإقليمي السائد في الشرق الأوسط من أجل إرساء الاستقرار والحوار.

قام الرئيس الأميركي جو بايدن برحلة مساء الثلاثاء إلى مسقط رأسه في مدينة ويلمنغتون بولاية ديلاوير للإدلاء بصوته في صناديق الاقتراع في الانتخابات التمهيدية في الولاية. وأقلعت الطائرة الرئاسية في السادسة مساء بتوقيت واشنطن وعادت بحلول الثامنة مساء.

فيما تصاعد القتال بين الحكومة المركزية الإثيوبية، و"الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي"، شمال البلاد، ناشدت أديس أبابا المجتمع الدولي الضغط على المتمردين بهدف "حل السلاح والانخراط في محادثات سلام يقودها الاتحاد الأفريقي".

كشفت برقية حديثة لوزارة الخارجية الأميركية أن روسيا أنفقت سراً أكثر من 300 مليون دولار منذ عام 2014 في محاولة للتأثير على سياسيين ومسؤولين في أكثر من 20 دولة. وتستشهد البرقية المذيلة بتوقيع وزير الخارجية أنتوني بلينكن ونشرت الثلاثاء، بتقييم استخباري جديد لجهود روسيا السرية العالمية لدعم السياسات والأحزاب المتعاطفة معها. ولم تحدد أهدافاً روسية، لكنها تفيد بتقديم معلومات سرية لدول بعينها.

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إنشاء صندوق خارجي في سويسرا لإدارة 3.5 مليار دولار من الاحتياطيات الأفغانية، بعدما قررت أنها لا تستطيع الاعتماد على حركة «طالبان» لإدارتها إذا تم رفع تجميد الأموال. ووضعت في المقابل إجراءات لإدارة الأموال تحول دون وقوعها في أيدي قادة «طالبان».

حذر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن من أن روسيا يمكن أن تسعى إلى تأجيج النزاع بين أرمينيا وأذربيجان لصرف الأنظار عن الحرب التي تخوضها في أوكرانيا، وسط إخفاقات رئيسية عاناها الجيش الروسي خلال الأسبوعين الأخيرين. بينما اتهمت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، موسكو بأنها ترتكب جرائم حرب، داعية إلى محاسبتها في الأمم المتحدة على ذلك.