الجمهورية/ إيفا أبي حيدر

قالت إنّه منذ أن بدأ مصرف لبنان تقليص الدعم تدريجياً عن البنزين بدأ سعر الدولار في السوق الموازي بالارتفاع. ففي خلال شهر ارتفع نحو 7000 ليرة من نحو 30 الفاً في منتصف آب إلى ملامسته 37 ألفاً أمس. توازياً، زاد سعر الدولار على منصة صيرفة نحو 3000 ليرة من 26 ألفاً ليلامس الـ29 الفاً أمس. فهل رفع الدعم وحده هو وراء هذه الارتفاعات ام انّ هناك عوامل أخرى؟ وأضافت في كل مرة كان يتفلّت فيها سعر الدولار في السوق السوداء، كان مصرف لبنان يبادر إلى "تخريجة" لضبطه، فيخفّض الدولار بشكل مؤقت. وفي السياق، يقول الخبير المالي ميشال قزح، أنّ هناك عوامل عدة أدّت إلى ارتفاع سعر الصرف مقابل الليرة، لعلّ أبرزها رفع مصرف لبنان الدعم كلياً عن البنزين. تُضاف إليها عوامل أخرى وهي: الزيادة التي أُعطيت إلى موظفي القطاع العام في نهاية آب الماضي، كذلك زيادة حصة السحب النقدي باللبناني للشركات، إضافةً إلى انتهاء الموسم السياحي وما أدخل معه من دولارات إلى لبنان، كما الدولار الجمركي. وأضاف قزح: "خلال هذه الفترة، عمد مصرف لبنان إلى ضخ ما بين 400 إلى 500 مليون دولار في السوق، حتى وصل إلى تراجع في احتياطه بلغ 9.5 مليار دولار". وقال قزح إنّ الطريقة الوحيدة التي يمكن أن يتدخّل فيها مصرف لبنان بالسوق شارياً لليرة ستكون بعد أن يصل سعر الدولار الموازي إلى نحو 42 الفاً أو أكثر، فيقرّر مثلاً رفع حجم التداول عبر منصة صيرفة من خلال عدم تحديد كوتا لشراء الدولار للأفراد او للشركات، في حين هي راهناً محدّدة بـ 500 دولار فقط وتُستثنى منها الشركات. ورغم ذلك، لم يستبعد قزح أن ينعكس الاستقرار السياسي في حال تأمّن، إيجاباً على وضع الليرة، مثل التوافق على تشكيل حكومة وانتخاب رئيس جمهورية.

اللواء/ هنادي السمرا

تناول موضوع إرجاء جلسة مناقشة الموازنة وقال انتظر رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس لغاية الساعة الحادية عشرة والنصف، في مكتبه مع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، قبل أن يصدر بيان التأجيل الى صباح اليوم في بيان تلاه أمين عام المجلس عدنان ضاهر اقتصر على عبارة "أرجئت جلسة الموازنة إلى الساعة الـ10 والنصف من يوم الخميس لعدم اكتمال النصاب". وجاء هذا التأجيل بعد مقاطعة كل الكتل المسيحية اليوم الاول لتزامنه مع الذكرى 40 لاغتيال الرئيس بشير الجميل. وسيعود النواب اليوم الى المجلس في جولات ماراثونية، تبدأ بتلاوة تقرير لجنة المال حول الموازنة والذي يؤكد ان المشروع يفتقد الى الرؤية الاجتماعية والاقتصادية، والاصلاحات المطلوبة من قبل صندوق النقد الدولي ، ولكن اقرار الموازنة يبقى افضل من عدم اقرارها والبقاء في المقابل على القاعدة الاثني عشرية، ثم تبدأ مناقشة المشروع، لتتوزع المواقف وتطال كل الملفات الضاغطة، سياسياً واقتصادياً ومالياً، والاستحقاقات الدستورية الداهمة، ليس أولها ضرورة تشكيل حكومة جديدة، مروراً بدخول المجلس بالمهلة المحددة دستورياً لانتخاب رئيس للجمهورية، وليس آخرها ملف ترسيم الحدود البحرية. وإن كانت الاعتراضات بالجملة على مشروع الموازنة، لن تصل إلى حد إسقاطه أو إعادته إلى الحكومة، على قاعدة افضل الاسوأ. وبالتزامن مع ما حصل في مجلس النواب، شهد محيط ساحة النجمة سلسلة تحرّكات بدعوة من متقاعدي القوى المسلحة والمودعين، وائتلاف لبنان الواحد، بمشاركة القوى والهيئات الأهليَّة والاتحادات والروابط والجمعيَات والمتقاعدين المدنيَّين والعسكريَّين، "من أجل إسقاط الموازنة".