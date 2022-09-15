الوكالة الوطنية للإعلام

الأبيض أطلق البرنامج الوطني لليقظة الدوائية: جزء أساسي من أهداف الوزارة للحفاظ على سلامة المريض

أطلق وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الأبيض البرنامج الوطني لليقظة الدوائية وتطبيق MedSafety، في حفل في فندق "موفنبيك" حضره رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور بسام بدران، ممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان بالإنابة الدكتور عبد الناصر أبو بكر، ممثل البنك الدولي- مكتب لبنان الدكتور رونالد إدواردو غوميز سواريز، منسقة برنامج اليقظة الدوائية الوطني البروفسورة ريتا كرم، المديرة الفنية للبرنامج الدكتور عبير زيتون، وتخلله مداخلات عبر شبكة الإنترنت لكل من ممثلة منظمة الصحة العالمية - المكتب الرئيسي في سويسرا الدكتورة شانتي بال نارايان، وممثل وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في إنكلترا الدكتور فيل تريغونو، والمستشار الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية - المكتب الإقليمي لشرق المتوسط في مصر الدكتورة هدى لنغر.

وكالة الأناضول

بولندا: الصناعات الدفاعية من مجالات التعاون المهمة مع تركيا

قال وزير التنمية والتكنولوجيا البولندي فالدمار بودا، الأربعاء، إن للصناعات الدفاعية أهمية كبيرة بين مجالات التعاون المحتملة مع تركيا.

وأوضح بودا في تصريح لوكالة "باب" البولندية، أن الحرب في أوكرانيا وارتفاع تكلفة نقل البضائع بين الصين وأوروبا أكسبت زخما جديدا للعلاقات البولندية التركية.

وأكد أن بولندا تولي أهمية كبيرة للتعاون في مجالي التجارة والاستثمار مع تركيا الشريك المهم لها، مشيرا أن حكومته حددت هدفا مشتركا بخصوص الوصول بحجم التجارة إلى 10 مليارات يورو مع تركيا.

ومن المزمع أن يزور فالدمار تركيا الاثنين المقبل، من أجل المشاركة في الاجتماعات الاستشارية التركية ـ البولندية المنتظمة.​​​​​​​