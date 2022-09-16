TL

الربع الاول من المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للبلاد انقضى دون تحقيق اي خرق على هذا المسار في وقت اكد الرئيس نبيه بري ان التروي مطلوب وهو سيحدد فورا جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية عندما يرى شيئا من التوافق لا الإجماع.

المنار

في الازمة الحكومية المستمرة لا جديد حملته زيارة الرئيس المكلف الى بعبدا، وان كان عنوانها اطلاع الرئيس ميشال عون على جولته الخارجية، لكنها زيارة تطرقت الى المعضلة الحكومية، واكد الرئيس نجيب ميقاتي انه سيعود الى بعبدا بعد جولته الخارجية وسيقيم هناك حتى تشكيل الحكومة..

nbn

اعلن رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ رفع جلسة مناقشة ​الموازنة​ حتى يوم الساعة 2:30 ظهراً.

mtv

لبنان واحد لا لبنانان. انه الشعار الاشهر في تاريخ لبنان. اطلقه الرئيس الراحل صائب سلام في سبعينات القرن الماضي رفضا للتقسيم وتأكيدا لوحدة لبنان.

شعار الامس لم يعد ينطبق على اليوم. اذ صرنا في لبنانين لا في لبنان واحد. لبنان الاول هو لبنان الفن والثقافة والحضارة، لبنان الفرح وحب الحياة، لبنان فرقة "مياس" التي رفعت اسم لبنان عالميا، فاعادت الى اللبنانيين زهو الايام الفائتة، واثبتت من جديد ان العطاء اللبناني، وان خبا قليلا بسبب الظروف المأسوية التي يعيشها الوطن، لكنه أقوى واصلب من ان يندثر.

NTV

ولكن فرقة "مياس" بحد وجودها وسام رفيع يمنح الأوطان المسحوقة سحره فما من فرحة أتت من صوب الفريق السياسي، إنما كان التصفيق يعلو من ملاعب كرة السلة إلى مسرح مياس الذي أخذ بيد لبنان نحو العالم.

OTV

ان مجلس النواب الجديد يناقش موازنة عام مضى، يكاد النواب يجمعون على رجمها، لكنهم في المحصلة سيقرونها، تحت عنوان الخيار بين السيء، اي موازنة سيئة، والاسوأ، اي لا موازنة على الاطلاق، وما قد يعنيه ذلك بالنسبة الى صندوق النقد الدولي، الذي يزور وفد منه لبنان مجددا خلال ايام.

LBC

شكرا فرقة "المياس" لأنك برهنت لحكامنا، لا بل للمتحكمين بنا، أنك أنت "لبناننا"، كما منتخب لبنان لكرة السلة، وكما أمين معلوف الحائز على جائزة " غونكور" ولاحقا العضو في الأكاديمية الفرنسية، وكما جورجينا رزق ملكة جمال الكون، وكما الرباع الأولمبي محمد خير طرابلسي الذي فاز بالميدالية الفضية في الألعاب الأولمبية في سبعينيات القرن الماضي. وتطول اللائحة إذا استمرينا في التعداد: فن وثقافة ورياضة وطب، ومجملها تشكل الحضارة اللبنانية.

الميادين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنّ موسكو وبكين ستواصلان تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة، معتبراً أنّ "محاولات بناء عالم أحادي القطب اكتسبت شكلاً قبيحاً في الآونة الأخيرة".

الجزيرة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية شن ضربات صاروخية ومدفعية واسعة على مواقع القوات الأوكرانية في مقاطعات عدة.

العربية

السفارة الأميركية تدعو القادة الليبيين إلى إنهاء العمل على خارطة طريق للإنتخابات.