لبنان الحر

هنأت وزارة السياحة فرة مياس ولفتت : حلم جديد وأمل جديد عم نعيشو مع فرقة مياس اليوم يلّي بفوزها خلّتنا نرجع رغم كل الظروف لمجد لبنان وصورتو الحلوة بعقول العالم كلو. مبروك مياس. رفعتو اسم لبنان بالعالم ورفعتو راس كل لبناني ببلدنا".

صوت لبنان

اشار ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا انه منذ يوم الإثنين حتى اليوم سجلنا خسائر كبيرة والمديرية العامة للنفط ووزارة الطاقة لا تتفهّمان الموضوع.

radio orient

أفاد قسم العلاقات العامة في ​مصرف لبنان​ بأنه "بلغ حجم التداول على منصة "​Sayrafa​" لهذا اليوم /22,000,000/$ إثنان وعشرون مليون دولار ​أميركي​ بمعدل 29300 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأ​سعار​ صرف العمليات التي نُفذت من قبل ​المصارف​ ومؤسسات الصرافة على المنصة".

اذاعة النور

إستقبل رئيس "التيّار الوطنيّ الحرّ" النائب جبران باسيل في المقرّ العام للحزب، السفير التركي علي باريش أولوسوي مع مستشاره سركان كالامانيوليو، في حضور مسؤول العلاقات الدولية الدكتور طارق صادق، وجرى التداول في آخر المستجدات على الساحة اللبنانية والإقليمية.

صوت المدى

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا ، الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي.