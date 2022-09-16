جرى أمس في مدينة الرباط المغربية توقيع مذكرة تفاهم بين المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (إكواس) ونيجيريا، والمملكة المغربية، تتعلق بمشروع أنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا. ووقع المذكرة كل من سيديكو دوكا، ممثل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، ومفوض البنية التحتية والطاقة والرقمنة، وميلي كولو كياري الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية النيجيرية، وأمينة بن خضرة، المديرة العامة للمكتب المغربي للهيدروكربورات والمعادن (مؤسسة عمومية لتدبير قطاع المعادن والهيدروكربورات).

أصدر الديوان الملكي الاردني الهاشمي، اليوم الخميس، قرارا بتعيين فيصل عاكف الفايز رئيسا لمجلس الأعيان، اعتبارا من تاريخ 27/9/2022. ويذكر أن الفايز تولى منصب رئاسة الحكومة ووزارة الدفاع في العام 2003، كما شغل منصب وزير البلاط الملكي بين 2003 و2005.