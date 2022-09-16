الأخبار/ ميسم رزق

تناولت موضوع التحقيق في انفجار 4 آب وقالت لن يكون مصير المحقق العدلي الرديف للقاضي طارق البيطار في جريمة تفجير مرفأ بيروت أفضلَ حالاً من الأخير. وقد باتَ معروفاً بأنها قاضي التحقيق الأول في الشمال سمرندا نصار، وبهذا ستواجه ما يواجهه زميلها من دعاوى ارتياب وطلبات لنقل الدعوى أو مخاصمة الدولة. وقد أثارت تسمية وزير العدل هنري خوري لنصار حفيظة رئيس المجلس القاضي سهيل عبود الذي وجد نفسه مضطراً في النهاية إلى قبول اقتراح - تسوية يعيد تحريك الملف، خصوصاً أن هناك قضايا مرتبطة به تحتاج إلى إجراءات سريعة، من بينها ملف الموقوفين منذ أكثر من عامين بلا محاكمة. وفي هذا السياق، وفيما صار تعيين نصار وشيكاً في الجلسة المقبلة لمجلس القضاء، توقعت مصادر "العدلية" أن تكون مهمة القاضية الجديدة "شبه مستحيلة" لأن هناك فريقاً كبيراً منحازاً للبيطار يحاول الاستثمار في ملف المرفأ طائفياً وسياسياً لمصالح شخصية، سيعمد الى تعطيل مهمتها قبلَ أن تبدأ. وفي هذا الإطار، رأت مصادر قضائية أنّه "في حال مُنعت القاضية الجديدة أو أي قاضٍ آخر غيرها من القيام بالمهام المطلوبة منه، فإن ذلك قد يفتح باباً جديداً يستدعي من الحكومة إعادة النظر بكل القضية وبأصل إحالتها للمجلس العدلي". لأنّ "كف يد القاضي الجديد مع إبقاء القاضي البيطار معزولاً عن القضية سيؤكد عدم قدرة المجلس العدلي على حل القضية، ما سيضع الحكومة أمام واقع جديد قد يجعلها مضطرة إلى سحب القضية من أمام المجلس العدلي والبحث عن جهة أخرى تتسلّمها".

الديار/ ابتسام شديد

تحدّثت عن الوضع الراهن الذي يسود في البلاد وقالت كل المؤشرات تدل على أنّ لبنان في مهب عاصفة الانهيار المنتظرة منذ شهور، وأنّ لا توقعات بحدوث انفراجات سياسية قريبة في شأن الملف الحكومي أو الاتفاق في الملف الرئاسي الذي يلفه الغموض. وأضافت أنّ الحديث عن ثلاثة أشهر صعبة على اللبنانيين، سوف تشهد انهيارات اجتماعية وأمنية وسياسية بدأ يظهر في الإشارات التالية: أولاً تعقد تأليف الحكومة وسقوط الصيغ المتداولة، ثانياً الخطابات السياسية والحزبية عالية السقوف التي عادت الى الظهور في مناسبات عديدة، ثالثاً المؤشرات الاقتصادية والمالية، وارتفاع سعر صرف الدولار وانهيار الليرة اللبنانية مع بدء تنفيذ قرارات رفع الدعم. فعناصر وعوامل الانهيار جميعها مجتمعة، وتهدد بالانفجار مع اشتداد الأزمات المعيشية وازدياد معدلات الفقر والهجرة غير الشرعية. وفي هذا السياق، تؤكد مصادر أمنية أنّ الوضع الأمني ممسوك، وما ورد من كلام عن تدفق إرهابيين الى لبنان شائعات لا أساس لها من الصحة، فالأجهزة جميعها على تنسيق تام في رصد المجموعات الإرهابية والمخلين بالأمن. كذلك وبحسب مصادر سياسية مطلعة، فإنّ لبنان يمر اليوم بأزمة خطرة اقتصادياً، مالياً واجتماعياً وسيكون لها انعكاسات أمنية في المستقبل، لكن الانقاذ يبقى متاحاً في حال توافرت الخطط الإصلاحية التي وضعها صندوق النقد الدولي وتم تشكيل حكومة وإجراء إنتخابات رئاسية في مواعيدها.