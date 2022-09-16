الوكالة الوطنية للإعلام

بو حبيب عرض مع سفراء فرنسا وروسيا والصين العلاقات ومهمة اليونيفيل وملف النازحين السوريين

التقى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عبدالله بوحبيب سفيرة فرنسا لدى لبنان آن غريو، وتناول البحث اهمية التعاون والتنسيق بين الجيش اللبناني وقوات الطوارىء الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل" لضمان نجاح مهمتها واستمرارها.

كما وتطرق البحث الى "ضرورة قيام حوار جدي وهاديء ومسؤول للعمل معا على تطوير التعاون للعمل على خارطة طريق في موضوع النازحين السوريين".

وكالة الأناضول

أوزبكستان.. أردوغان يتبادل الحديث مع رؤساء مشاركين بقمة "شنغهاي"

تبادل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، أطراف الحديث مع زعماء بعض الدول على رأسهم نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارة مجمع "المدينة الخالدة" المنشأة حديثًا بمدينة سمرقند الأوزبكية.

وتجول أردوغان برفقة رؤساء الدول المشاركين في قمة منظمة شنغهاي للتعاون، في المجمع عقب مشاركتهم في فعالية لغرس شتلات في سمرقند.

وخلال تجولهم، تبادل أردوغان أطراف الحديث مع عدد من نظرائه على رأسهم بوتين والرؤساء؛ الإيراني إبراهيم رئيسي، والأذربيجاني إلهام علييف، والطاجيكي إمام علي رحمن، والبيلاروسي الكسندر لوكاشينكو.

وتستضيف سمرقند قمة شنغهاي يومي 15 و16 سبتمبر/ أيلول الجاري، بحضور رؤساء دول ومراقبين.

وتضم المنظمة التي تأسست في يونيو/ حزيران 2001، ثماني دول هي روسيا والصين وكازاخستان وقرغيزيا وطاجيكستان وباكستان والهند وأوزبكستان، بينما نالت تركيا صفة "شريك في الحوار" ضمن المنظمة عام 2012.