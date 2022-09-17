لبنان الحر

التقى رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع، في المقر العام للحزب في معراب، السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو يرافقها الديبلوماسيان Quentin Jeantet وRomain Calvary، في حضور رئيس جهاز العلاقات الخارجيّة في الحزب الوزير السابق د. ريشار قيومجيان. وقد تباحث المجتمعون في آخر التطورات السياسيّة في البلاد.

صوت لبنان

طالب عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس وزارة الطاقة بالسماح للمحطات بتقاضي ثمن المحروقات بالدولار، مضيفًا: "يجب إيجاد حلّ لموضوع الجعالة وإذا بقي الموضوع على ما هو عليه فإنّهم يدمّرون القطاع".

radio orient

أصدرت المديريّة العامّة للنّفط التّابعة ل​وزارة الطاقة والمياه​، جدولًا جديدًا ل​أسعار المحروقات​. وانخفض سعر صفيحتَي ​البنزين​ 95 و98 أوكتان 1000 ليرة لبنانيّة، كما انخفض سعر صفيحة ​المازوت​ 12000 ليرة، فيما ارتفع سعر قارورة ​الغاز​ 15000 ليرة لبنانيّة.

اذاعة النور

التقى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، الناطق الرسمي لأنصار الله، رئيس الوفد الوطني المُفاوض في اليمن محمد عبد السلام والوفد المُرافق له، حيث جرى استعراض آخر الأوضاع السياسية في المنطقة عموماً، وفي اليمن خصوصاً فيما يتعلق بمفاوضات الهدنة القائمة والتطورات الميدانية وآفاق الحلول المطروحة.

صوت المدى

أشار رئيس "الحزب الديمقراطي" طلال ارسلان، إلى "أننا دخلنا منذ أيّام وللمرّة الأولى في العتمة الشاملة، فالدولة أعجز من أن تؤمن الكهرباء ولو لساعة واحدة، وثمّة من يتحدث عن فريق تقني سيزور طهران للبحث في الهبة الإيرانية وقبلها العراق ومصر والأردن، نشهد على اتفاقيات وتوقيع مراسيم ومصافحة بين الوزراء المختصين ولا كهرباء!".