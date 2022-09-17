الديار/ ميشال نصر

تناول موضوع اقتحام المصارف وقال مشهد يدفع الكثيرين الى الحديث عن ان ثمة خطة محكمة تحاك في غرفة ما هدفها الدفع في اتجاه فوضى كاملة، بابها إغلاق المصارف، كمرحلة أولى، يتبعها اجراءات توقف التحويلات المالية الى لبنان، فينفجر عندها الشارع من جديد، لتجري على الساخن عملية إعادة هيكلة القطاع المصرفي وفرط جمعية المصارف، تمهيدا لتطبيق أحد أجزاء خطة التعافي. في المقابل تؤكد اوساط التيار الوطني الحر، أنّ ما يجري لا يمكن تصنيفه إلاّ في خانة استكمال عملية تهشيم عهد رئيس الجمهورية، والدفع في اتجاه مزيد من الانهيار وإجبار الرئيس على اتخاذ خطوات تحت الضغط، والا كيف يمكن تفسير عرقلة تأليف حكومة جديدة، وكيف يمكن تفسير تذبذب سعر صرف الدولار بهذا الشكل غير المفهوم والمبرر، واين يمكن صرف عمليات الاقتحام التي باتت يومية للمصارف، وسط اشاعات وكلام عن خلايا ارهابية وغيرها تريد تفجير الوضع. أمّا مصادر أمنية متابعة أكدت ان ما يجري في المصارف هو امر طبيعي في ظل الظروف الراهنة، مشيرةً الى ان الامور ما زالت حتى الساعة ضمن المقبول، إلاّ أنّ المخاوف هي في تصاعد وتيرة هكذا عمليات واتخاذها منحى عنفي قد ينتج عنه ضحايا، ما سيعقد الأمور ويجعلها خارج السيطرة، وتابعت المصادر بأنه من الصعب جدا تامين الحماية اللازمة والمطلوبة لكل المصارف، نتيجة الاوضاع التي تعاني منها الاجهزة الامنية والعسكرية في ظل الازمة الراهنة. وإزاء هذا الواقع تبدي أوساط سياسية مخاوفها من المرحلة القادمة والتي سيكون عنوانها فوضى اجتماعية بلا شك، في ظل تقاعس الدولة ووزاراتها عن القيام بأبسط واجباتها، حيث باتت الأمور تتجه نحو مزيد من الاستقلالية والفردية لدى المواطنين لتأمين حاجاتهم من كهرباء ومياه وأمن وحتى تحصيل حقوقهم، داعية الحكومة الى التركيز والعمل على القضاء على بعض الظواهر الغريبة والخطيرة، وعدم ربط الانفجار بالشبكات الارهابية حصراً.

نداء الوطن/ غادة حلاوي

قالت تدور خلف الكواليس معركة خفية عنوانها صلاحيات حكومة تصريف الاعمال في حال الفراغ الرئاسي. وأضافت أنّه في كل مرة تواجه فيها البلاد ازمة دستورية يبرز الاختلاف حول تفسير الدستور وآخرها حول صلاحية الحكومة الحالية والتي تحولت حكومة تصريف اعمال فور صدور نتائج الانتخابات النيابية مباشرة. من جهة بعبدا تبرز دراسة قانونية تقول ان حكومة تصريف الاعمال لا يمكنها ان تمارس صلاحيات رئيس الجمهورية ما لم تتحول الى حكومة سياسية تراعي التوازنات الطائفية والسياسية في البلد، أمّا من ناحية رئيس الحكومة نجيب ميقاتي فإنّ دراسة المرجع القانوني حسن الرفاعي حاضرة وهي تؤكد شرعية استمرار الحكومة في سد الفراغ الرئاسي بممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية بالحد الادنى اي بتسيير شؤون البلد الضرورية. ومعنى القول ان كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الاعمال يحضّر لمعركة ما بعد انتهاء ولاية الرئيس عون. فالمشكلة الاساسية هي عدم القدرة على تشكيل الحكومة والذهاب بعدها الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية لا البحث في الثغرات القانونية وايجاد مخارج ممكنة لتقطيع الوقت. كذلك قالت إنّ البلد على شفير مخاطر كبرى والشارع خيار وارد خاصةً بعد انتهاء ليل 31 تشرين. بعدها ستشهد الايام اصطفافات اخرى سيكون لها انعكاسها خاصة في حال فشلت مساعي انتخاب رئيس جديد للجمهورية وهو الاحتمال الاكبر.