الوكالة الوطنية للإعلام

رئيس الجمهورية وقع مرسومين بإعطاء سلفتي خزينة إلى هيئة "أوجيرو" لتغطية غلاء المعيشة والمساعدة الاجتماعية والنقل والانتاجية

وقع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ظهر اليوم أمس المرسوم رقم 10109 تاريخ 16 أيلول 2022 القاضي بإعطاء سلفة خزينة لصالح هيئة "أوجيرو" بقيمة 96 مليار و115 مليون و617 الف ليرة لبنانية، لإعطاء العاملين في هيئة "أوجيرو" المساعدة الاجتماعية وقيمة تعديل بدل النقل اليومي وبدل الانتاجية لغاية نهاية العام 2022، انفاذا للقوانين والمراسيم وقرارات مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشأن .كذلك، وقع الرئيس عون المرسوم رقم 10110 تاريخ 16 أيلول 2022 القاضي بإعطاء سلفة خزينة إلى هيئة "أوجيرو" بقيمة 128 مليار ليرة لبنانية، لإعطاء العاملين في الهيئة الزيادة التي أقرها المرسوم الرقم 9129 تاريخ 12/5/2022، إضافة إلى سلفة على حساب غلاء المعيشة لجميع العاملين في هيئة "أوجيرو".

وكالة الأناضول

بوتين: تركيا أكثر مسار موثوق في إمدادات الغاز الروسي

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، إن تركيا أصبحت أحد المسارات الأكثر موثوقية في إمدادات الغاز من بلاده. جاء ذلك في كلمة له خلال اجتماع مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، على هامش مشاركتهما في أعمال قمة منظمة شنغهاي للتعاون بمدينة سمرقند في أوزبكستان. وبحسب بيان الكرملين، أكد بوتين أن روسيا وتركيا لديهما أنشطة مشتركة في العديد من المجالات. وأضاف مخاطبا أردوغان: "قبل كل شيء أقدم لكم الشكر مرة أخرى على المساهمة في تنفيذ برنامج الغذاء (التابع للأمم المتحدة)، نأمل أن تذهب معظم الحبوب الأوكرانية إلى البلدان الأكثر فقرا، لكن هذا لم يتحقق بعد". وأردف: "أصبحت تركيا أحد المسارات الأكثر موثوقية لإمدادات الغاز من روسيا، حيث يعمل السيل التركي بلا انقطاع". وأعرب بوتين عن أمله تشغيل أول وحدة من محطة "أق قويو" للطاقة النووية في تركيا خلال عام 2023. وأوضح أنه على دراية بسياسة الرئيس أردوغان الهادفة إلى تحقيق أفضل النتائج فيما يتعلق بالاقتصاد التركي.