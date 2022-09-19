الشرق الأوسط 19/9/2022

دليل جديد على لجوء الفراعنة إلى عمليات "بتر الأطراف"

على الرغم من عدم وصف "بتر الأطراف" كإجراء جراحي، في البرديات الطبية، إلا أن هناك أدلة أثبتتها العديد من الدراسات على استخدام الفراعنة لهذا الإجراء، وكان الباحثون في جامعة ميلانو الإيطالية على موعد مع دليل جديد، مصدره مقبرة فرعونية اكتشفت أخيراً في مدينة أسوان جنوب مصر، على الضفة الغربية لنهر النيل حول ضريح "الآغا خان" الثالث.

وعثر الباحثون في المقبرة على نحو 45 مومياء إلى جانب أكثر من 400 من العظام المختلطة، وأجريت التحليلات الشعاعية مباشرة في الموقع بالقرب من المقبرة باستخدام جهاز رقمي محمول. ومن بين العظام، وجد الباحثون عظمة فخذ أيمن مع دليل على انقطاع العظمة في المنتصف، ووجود تكوين مؤقت من آرومة ليفية وآرومة عضروفية عند الجذع المكسور، وتتكون أثناء محاولة العظم الالتئام ذاتياً، مع غشاء ليفي يغطي الطبقة الخارجية يعرف باسم السمحاق. وكشفت هذه المؤشرات على وجود فرضية أنواع معينة من البتر. وكشف عن هذه النتيجة في دراسة نشرت في العدد الأخير من دورية "المعهد البريطاني للأشعة".