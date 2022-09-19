TL

في نيويورك الملفُ اللبناني سيكون في صلب اجتماعٍ فرنسي – سعودي - أميركي على مستوى مسؤولين في وزارات الخارجية سيُعقد على هامش الجمعية العمومية للأمم المتحدة.

المنار

مُدَوِّيةً نَزَلت مواقفُ الامينِ العامِّ لحزب الله في خطابِ الاربعينَ على تل ابيب، فاَفرغت كلَّ الاعيبِها وتهديداتِها المنسَّقةِ معَ الحليفِ الاميركي بهدفِ كسبِ الوقتِ وتجاوزِ مطالبِ لبنان..

وكما اَنجزت معادلةُ المسيَّراتِ الكثيرَ في حمايةِ الثروةِ اللبنانيةِ اتى تثبيتُ معادلةِ الاستخراجِ مقابلَ الاستخراجِ المعزَّزةِ بدقةِ المعلوماتِ والصواريخِ ليدفعَ العدوَ نحوَ البحثِ عن تاجيلٍ اضافيٍ لضخِّ الغازِ من كاريش بحسَبِ ما عَلَّقت اوساطٌ صهيونية.

nbn

إذا كان هذا الأسبوعُ هو اسبوعُ بدايةِ رحلة الموازنة في مجلس النواب فإن الأسبوع الطالع سيكون اسبوع الاستحقاق الحكومي على ما يبدو.

منطلقُ ذلك جرعاتُ تفاؤلٍ هبت في الأيام الأخيرة على ملف التأليف ويؤمل ان تسري عملياً في شرايين الاستحقاق بعد عودة الرئيس المكلف من لندن ونيويورك.

mtv

وفي اليوم السابع سكت السياسيون فاستراحَ لبنان. السكوتُ السياسي لا يعني بتاتا ان السياسيين باتوا يهوون الصمت، او انهم صاروا يؤمنون بمقولة: اذا كان الكلامُ من فضة فالسكوتُ من ذهب. لكن المشكلة ان الوضعَ معقدٌ وملتبِس، لدرجة انهم لا يدرون ماذا يقولون . فأزمةُ المصارف مثلا غير مسبوقة في التاريخ اللبناني، ولا شيء يوحي انها ستحل في القريب العاجل.

NTV

على ذِمّةِ المصارف هناك مئاتُ آلافِ المودعين ممّن أصبحوا قنابلَ موقوته، والفَرْق أنّ انفجارَهم مُحقٌّ هذه المرة وفي المقابل: الأمنُ يَضغط بالقضاء. والقضاءُ نفسُه لديه احتجاجاتٌ مماثلة كما المودِعين، فيما موظّفو المصارف يَعيشون واليدُ على الزِناد ويترقّبونَ الهجومَ في أيِ لحظة خليطٌ متداخلٌ تعالجُه الدولةُ بنشرِ التخوّفِ من الانفلاتِ الأمني، وتُعطيه المصارفُ علاجاً بالإضراباتِ التي لا تَحُلُّ الأزْمة، فيما خُطَطُ الحكومة تَنتظرُ حكومةً مؤلّفة، والحكومة في انتظارِ عودةِ رئيسِها المكلّف.

OTV

في مثل هذا اليوم قبل اربعة وثلاثين عاما، اي في 18 ايلول 1988، اسقط اللبنانيون ما سمي حينها "اتفاق مورفي-الاسد"، الذي كان يقضي بتعيين رئيس للجمهورية اللبنانية بتفاهم خارجي وانتخاب شكلي من قبل النواب.

LBC

مجلس النواب في إجازة حتى السادس والعشرين من هذا الشهر ، تاريخ العودة إلى مناقشة الموازنة العامة للعام 2022 بتأخير ثمانية أشهر.

حكومة تصريف الأعمال في إجازة، أيضا حتى السادس والعشرين من هذا الشهر، بعد أن يكون رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عاد من نيويورك.

البلد مشلول: موظفو القطاع العام مستمرون في إضرابهم. القضاة ايضا، موظفو أوجيرو تنتهي المهلة التي أعطوها إلى منتصف الاسبوع الطالع. المصارف مقفلة لثلاثة أيام، ولا يُعرَف ماذا سيكون عليه يوم الخميس، وهل من إجراءات أمنية تتيح عودة فتح المصارف؟

الميادين

أعلنت اللجنة القضائية العليا للانتخابات تمديد فترة انتخاب مجالس الادارة المحلية في المحافظات السورية لمدة ساعتين فى كل المراكز الانتخابية ب​سوريا​ لتنتهي فى تمام التاسعة مساء اليوم.

الجزيرة

أفادت شركة "إسكوم" العامة، بأن "​جنوب إفريقيا​ تشهد مجددًا إنقطاعًا حادًا في ​التيار الكهربائي​ بسبب فشل المنشآت القديمة وسوء الصيانة".. وتُعدّ جنوب إفريقيا أول قوة صناعية في القارة، وتضم نحو 60 مليون نسمة.

العربية

أعلنت ​وزارة الصحة السورية​، أن 14 شخصا توفوا وأصيب 187 آخرون بمرض ​الكوليرا​، 11 وفاة في ​حلب​ و2 في ​دير الزور​ و1 في الحسكة، لافتة إلى أنها تقوم على مدار الساعة بالترصد الوبائي للمرض واتخاذ الإجراءات المناسبة لتطويقه.