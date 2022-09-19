لبنان الحر

أفادت مصادر أمنية بأن "​التحقيقات​ جارية بملف اقتحام ​المصارف​ وعما إذا كان مخططا، وما يتم تتداوله من إطلاق البعض لدعوات ضد المصارف هو متابع من ​القوى الأمنية​ ويدل على تنسيق مسبق وتخطيط بحسب ​وزارة الداخلية​".

صوت لبنان

ذكر النائب ​نبيل بدر​، "انني دخلت إلى مصرف "لبنان والمهجر" في ​طريق الجديدة​، بعدما تواصلت مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نحيب ​ميقاتي​ ومع وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال ​بسام المولوي​"، مشيراً إلى أن "طلبب مني ميقاتي ان اكون حريص على أن تحفظ هيبة الدولة، ولكن قضية المودع عبد صوبرة اعتبرها أنها ليس لها علاقة بهيبة الدولة".

radio orient

علقت مصادر في ​وزارة الطاقة والمياه​، على ملف ​الفيول​ الإيراني الذي اقترح أن يكون هبة ل​لبنان​، مشيرة الى أنه "إذا نجحت ​المفاوضات​ مع الإيرانيين تكون هبة لا تبادلا تجاريا، لأن الهبة لا تتعرض ل​عقوبات​ بينما التبادل التجاري قد يعرض لبنان لعقوبات، إضافة الى أنه في الحالة الثانية، من الصعب إيجاد توافق داخلي لتبادل الخدمات كما حصل في الإتفاق بين لبنان و​العراق​".

اذاعة النور

أشار رئيس لجنة المال و​الموازنة​ النائب ​إبراهيم كنعان​، الى أن "الكلام أنه كان المقصود تعطيل النصاب لا يجب أن نأخذه كانقسام عمودي، ما حصل بالجلسة ليس سهلا ولاحظنا أن الحكومة لديها إرباك كبير ورئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي​ طرح تغييرا جذريا بتركيبة الموازنة".

صوت المدى

كشفت مصادر متابعة لقناة "المنار"، أن "ما استجد هو ان منسوب النكد السياسي- احد ابرز العوائق امام التشكيل- من المفترض ان يتراجع"، موضحةً أن "القرار الجدّي ب​تشكيل الحكومة​ ولو على سافة وقت قليل من انتهاء عهد ​ميشال عون​ كان قد اتخذ قبل فترة قصيرة، الا انا "التزريك والمناكفة" السياسيين اجّلا ذلك".