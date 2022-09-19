عشية التوجه إلى نيويورك، استبعد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مرة أخرى لقاء نظيره الأميركي جو بايدن، وقال في تصريحات أدلى بها لشبكة “سي بي إس نيوز” إن “لقاءً لن يحدث... لا أعتقد أن مثل هذا اللقاء سيحدث؛ إذ لا أرى جدوى من اللقاء ولا من التفاوض”.

توافد زعماءُ الدول إلى العاصمة البريطانية، أمس، للمشاركة إلى جانب العائلة المالكة البريطانية والنخبة السياسية وقادة الجيش والقضاء في الجِنازة الرسمية المقررة اليوم للملكة إليزابيث الثانية. واستكملت لندن، أمس، الاستعدادات البروتوكولية واللوجيستية المرافقة لجنازة الملكة الراحلة، فيما أطلقت الشرطة أكبر عملية أمنية في تاريخها بمشاركة 10 آلاف شرطي.

وجه الرئيس الأميركي جو بايدن، تحذيراً شديد اللهجة لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، من استخدام أسلحة كيماوية أو نووية تكتيكية غداة الخسائر التي مني بها في الحرب بأوكرانيا. وقال بايدن لبوتين في مقابلة أجرتها معه شبكة “سي بي إس”، “لا تفعل. لا تفعل. لا تفعل”.

كثفت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن جهودها لإغلاق معتقل غوانتانامو، من خلال تعيين دبلوماسية بارزة تشرف على عمليات نقل السجناء، وفق ما أفادت به صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية أمس. وكشفت الصحيفة الأميركية عن أن إدارة الرئيس جو بايدن كثفت جهودها لإغلاق المعتقل الموجود على أراضي القاعدة البحرية الأميركية بخليج غوانتانامو في كوبا.

توجَّه أوكرانيون أمس، إلى مقبرة جماعية عُثر عليها في بلدة إيزيوم التابعة لمنطقة خاركيف (شمال شرق) للبحث عن ذويهم، بينما واصلت فرق الطوارئ استخراج مئات الجثث التي عُثر عليها، بعد طرد القوات الروسية من المنطقة. وبينما لم تُحدد أسباب الوفاة على الفور، قال سكان إنَّ البعض قضى بغارة جوية. وأوضحت السلطات الأوكرانية أنَّ جثة واحدة على الأقل كانت مقيَّدة اليدين وبها علامات حبال على الرقبة. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنَّ المحققين اكتشفوا أدلة على استخدام التعذيب مع من جرى دفنهم في المقبرة.

ضرب الإعصار نانمادول مناطق جنوب غربي اليابان مساء الأحد بينما حضت السلطات ملايين الأشخاص على الاحتماء من الرياح العاتية والأمطار الغزيرة التي تترافق مع العاصفة القوية. وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن آلاف الأشخاص أخلوا منازلهم وتوجهوا إلى ملاجئ في جنوب غربي اليابان قبل وصول الإعصار “نانمادول” الذي دفع السلطات إلى إصدار أوامر إخلاء لسبعة ملايين من السكان.

اقترحت المفوضية الأوروبية تعليق دفع نحو 7.5 مليار يورو من التمويل الأوروبي للمجر، بسبب “مخاطر عالية مرتبطة بالفساد”، بانتظار تنفيذها إصلاحات.

اتهمت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي يوم الأحد أذربيجان بإشعال فتيل الاشتباكات الحدودية التي اندلعت هذا الأسبوع بين القوات الأذربيجانية والأرمينية وأوقعت أكثر من مائتَي قتيل. وقالت بيلوسي في مؤتمر صحافي عقدته في العاصمة الأرمينية يريفان: “ندين بشدة هذه الهجمات، باسم الكونغرس” الأميركي، معتبرة أنها تهدد “احتمال التوصل إلى اتفاق سلام إذا لزم الأمر”.

دعت الأمم المتحدة سلطات طالبان مجدداً إلى اتخاذ “إجراءات عاجلة” لإعادة فتح المدارس الثانوية للفتيات في أفغانستان معتبرة أن إغلاقها منذ عام “مخزٍ” و”لا مثيل له في العالم”.

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، في مقابلة بثتها محطة “سي بي إس” الأحد، أنه لم يقرر بعد إذا كان سيترشح لولاية رئاسية ثانية عام 2024. وقال بايدن لبرنامج “60 دقيقة”، إن إعادة الترشح هي “نية” موجودة لديه، مضيفاً “غير أنها مجرد نية. لكن هل هو قرار نهائي بأنني سأترشح مجددا؟ يبقى أن نرى ذلك”.

قتلت قوات الأمن الباكستانية ثلاثة إرهابيين على صلة بالذراع المحلية لتنظيم “داعش” في عملية بمنطقة جامرود، بالقرب من الحدود الأفغانية، أول من أمس، حسب ما قال مسؤولون.

غير حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون “الجمهورية إلى الأمام” اسمه رسمياً ليصبح حزب “النهضة”. وأنشئ الحزب قبل عام واحد من وصول ماكرون إلى الإليزيه في 2017 وشكل أداة لإعادة انتخابه في 2022.

حض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأحد قرغيزستان وطاجيكستان على تجنب “أي تصعيد جديد” وذلك في اتصالين هاتفيين أجراهما مع رئيسي الجمهوريتين السوفياتيتين السابقتين اللتين وقعت مواجهات حدودية بينهما هذا الأسبوع.

صرحت وزيرة الدفاع الألمانية كريستيانا لامبرشت بأنها تتوقع أنه يمكن تشغيل نظام الدفاع الجوي من طراز “أرو3” بالنسبة لألمانيا في عام 2025 على أقرب تقدير. وقالت لامبرشت لصحف مجموعة “فونكه” الألمانية في تصريحات تم نشرها أمس الأحد: “إذا حسمنا أمرنا بالنسبة للنظام وأبرمنا العقود على الفور الآن وتسنى لنا بعد ذلك توريد هذه الصناعة أيضاً، فحينئذ سيمكننا البدء في التدريب في العام القادم في أفضل الأحوال”.

أعلن تنظيم “داعش”، رسمياً، عبر نشرته الإخبارية الأسبوعية “النبأ”، عن تنفيذه أولى عمليتين له داخل بنين. وتأتي هاتان العمليتان لتنضما إلى مجموعة من الهجمات التي نفذها المنافس الإقليمي الرئيسي للتنظيم “جماعة نصرة الإسلام والمسلمين” التابعة لتنظيم “القاعدة”.

نظمت حشود من الطلاب وقفات منددة بالسلطات في جامعات طهران ومشهد، أمس، احتجاجاً على وفاة شابة بعد اعتقالها من قبل “شرطة الأخلاق” التي تطبق القواعد الصارمة الخاصة بارتداء الحجاب، وفيما حذرت صحيفة “إيران” الناطقة باسم الحكومة من “توتر داخلي”، أجرى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اتصالاً مع أسرة الضحية.