الأخبار/ لينا فخر الدين

تناولت موضوع إضراب القضاة وقالت لا جديد بين انتهاء العطلة وبداية السنة الجديدة. قاعات المحاكم مقفلة بسبب اعتكاف القضاة مع فقدان مقوّمات العمل داخل هذه القصور، وقلّة قليلة من القضاة التزمت الحضور إلى مراكز عملها في ظل التزام نحو 450 من 560 قاضياً بالاعتكاف الشامل. وفي هذا السياق، يستبعد أن يفكّ القضاة اعتكافهم، وأشارت معلومات إلى أنّ مجلس القضاء الأعلى قد يدعو إلى جمعيّة عموميّة هذا الأسبوع لمطالبة "الزملاء" بالقيام باستثناءات في العمل كإباحة السفر والتوقيع على طلبات إخلاء السبيل. فيما لم يُقرّر القضاة بعد ما إذا كانوا سيلبّون مطلب المجلس، وخصوصاً أنّ السلطة "لم تُحرّك ساكناً أثناء الاعتكاف ولم تخض معنا مفاوضات كما فعلت مع الموظفين الآخرين". كذلك وحتّى لو فكّ القضاة اعتكافهم، فإنّ الكارثة آتية لا محالة مع تكدّس الملفّات في أدراج "العدليّة". وبعيداً عن القضاة ومطالبهم، يبرز غياب أدنى المقوّمات التي تمكّن القضاة من أداء مهماتهم فيما لو عادوا إلى العمل بدءاً من الغد. وفي سياق متّصل أكّد نقيب المحامين ناضر كسبار لـ"الأخبار" أنّه ينتظر أن يخفّف القضاة إضرابهم وفتح الباب أمام بعض الاستثناءات هذا الأسبوع "وإلا سأقوم بخطوات تصعيديّة بإرسال الكتب إلى الرؤساء الثلاثة وكل المنظمات العالمية. لن نقبل بأن يستمر الوضع على ما هو عليه، وأشرف لنا أن نترك أعمالنا من السكوت عن هذا الواقع"، مضيفاً: أنا أساساً ضد الإضراب. فكيف إذا كانت السلطة القضائية؟ فالعدالة لا تعتكف ولا الحاكم يعتكف.

الديار/ ابتسام شديد

تحدّثت عن اقتحامات المصارف على أنواعها ودوافعها، وقالت إنّه وبغض النظر عن مشروعية عملية الدخول الى مصرف لاسترداد وديعة، أثارت تساؤلات عن أسباب الاندفاعة المفاجئة، بعد فترة من الصمت الشعبي وعلى أبواب الإستحقاقات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية وملف الترسيم، كما طرحت هواجس حول الانفلات الأمني نحو الفوضى الإجتماعية والإقتصادية. كذلك نقلت عن العديد من المحللين قولهم، إنّ مشهد الاحتجاج في الشارع لا يمكن فصله عن التوترات السياسية عشية الإستحقاقات الدستورية، ومع الحديث عن شبح الفراغ الرئاسي الذي صار شبه مؤكد، كما أنّه وسيلة من وسائل الضغط لإنتاج حكومة، حيث تدل المؤشرات الى إمكانية التوصل الى تفاهم بين بعبدا والسراي. إلاّ أنّ الانفراج في الملف الحكومي لا يعني حلحلة سريعة في الملف الرئاسي الذي يزداد تعقيداً مع الوقت، ولم يعد ممكناً تبيان المسار الذي ستذهب إليه البلاد، مع أرجحية مؤكدة لدخول البلاد في الفراغ المربك الذي سيفاقم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، مما انعكس توتراً في الخطاب السياسي عشية الدخول في مرحلة الاستحقاق، حيث يحاول كل فريق ان يكسب النقاط الرابحة. وفي هذا السياق، الدخول في مرحلة الفراغ تكاد تصبح واقعاً، مما جعل السياسيين يتسابقون لرفع سقف الخطاب، مع محاولة قطع الطريق أمام المرشحين الأقوياء. وعليه تؤكد مصادر سياسية، أنّ الإفراج عن الحكومة ينعكس إيجاباً في ضبط تحركات الشارع، التي بدأت على شاكلة اقتحام مصرف ومرشحة لأن تطال القطاعات العامة والمؤسسات والمستشفيات، لكن اذا لم يحصل الإنفراج في ملف الحكومة فكل التوقعات تشير الى المزيد من جولات العنف الكلامية والذهاب إلى مسارات وسيناريوهات خطرة.