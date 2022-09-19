الوكالة الوطنية للإعلام

حبشي: لموازنة تتضمن إصلاحات حقيقية وخطة اقتصادية ونقدية للنهوض الشامل

رأى النائب انطوان حبشي ن "كل موضوع يتعلق بالموازنة عليه علامة استفهام كبيرة، ودائما ما نكرر نفس الخطأ بشيئ غير موجود، يتحدثون عن الدولار الجمركي، لا شيء اسمه دولار جمركي، هناك سعر صرف، من غير المعقول ان تنجز موازنة فيها أكثر من سعر صرف، ما لاحظناه ورايناه خلال اليومين الماضيين حصول تهجم كبير على الموازنة".

واكد خلال لقائه وفودا في دارته في دير الاحمر ان "الموازنة أصبحت اليوم عند الشعب، والمطلوب من الشعب ان يراقب جيداً من تهجم على الموازنة ومن سيصوت عليها ومن سيصوت ضدها ودائما نتبجح عن البديل، الحلول المرحلية التي اعتمدناها منذ عشر سنوات وخمسة عشر سنة لا يجوز أن نكمل بها وبنفس الطريقة، من أجل ذلك يجب أن تكون الموازنة ضمن خطة مالية اقتصادية نقدية للنهوض الشامل وان تتضمن إصلاحات حقيقية لا ان نضحك بها على الناس".

وكالة الأناضول

أوكرانيا تسحب جنودها من البعثة الأممية في الكونغو الديمقراطية

سحبت أوكرانيا جنودها المتواجدين في صفوف بعثة تحقيق الاستقرار الأممية في جمهورية الكونغو الديمقراطية "مونسكو"، بسبب الحرب الدائرة على أراضيها.

وأفاد بيان صادر عن "مونسكو"، الأحد، إن القوات الأوكرانية المتواجدة في بنيتها، غادرت الكونغو، الجمعة، بناء على طلب من كييف قدمته منذ مارس/آذار الفائت، بسبب الحرب التي تشهدها.

ونقل البيان عن قائد "مونسكو"، الجنرال ماركوس كوستاغ، إعرابه عن شكره للقوات الأوكرانية العاملة معهم، إزاء الخدمات التي قدموها طيلة الأعوام الـ 10 الماضية.

يُذكر أن "مونسكو" كانت تضم أكثر من 250 جنديا أوكرانيا، تم سحبهم مع معداتهم.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا هجوما عسكريا على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلا" في سيادتها.