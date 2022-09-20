TL

ودعت المملكة المتحدة والعالم الملكة اليزابيت الثانية في جنازة مهيبة حضرها سلاطين وملوك ورؤساء وزعماء من حول العالم في أول جنازة رسمية في البلاد منذ عام 1965، عندما أقيمت جنازة ونستون تشرشل.

المنار

فيما الخطوط الداخلية متداخلة بين الحكومة الممكن تشكيلها، والمصارف التي يصعب تصديقها، والدولار الذي يتعثر ضبطه، ضبط الصهاينة ساعتهم وكل خطوطهم على توقيت لبنان ومقاومته..

فالحكومة الاسرائيلية باتت مكبلة بعد الكلام الاخير للامين العام لحزب الله بحسب الاعلام العبري، والجميع يترقب اعين المقاومين وصواريخهم، وعلى اساسهم تسير المفاوضات التي يجب ان تكون نتائجها بما يرضي اللبنانيين لكي يتمكن الاسرائيليون من استخراج النفط

nbn

قرار تشكيل الحكومة يضع التفاصيل العالقة في التعديلات الوزارية قيد الحل وترجيحات ان تبصر النور في اواخر ايلول وبانتظار عودة الرئيس نجيب ميقاتي من الخارج وارتفاع منسوب التفاؤل بتشكيل حكومة يجب على المعنيين تحمل مسؤولياتهم الوطنية والدستورية وخلق المناخات الايجابية بغية الاسراع في تشكيل حكومة قادرة على مواجهة التحديات الراهنة والظروف الضاغطة التي يعاني منها اللبنانيون على أكثر من صعيد خاصة في قضية المودعين وأزمة القطاع المصرفي والانهيارات في الواقع النقدي.

mtv

محليا ، انتظار ثقيل لعودة رئيس الحكومة المكلف من زيارته الى بريطانيا ونيويورك.

فالحكومة المعلق تشكيلها منذ اشهر ، ستبقى معلقة بانتظار محادثات يعتزم نجيب ميقاتي اجراءها بعد عودته مع رئيس الجمهورية. حتى الان كل الاجواء ايجابية ، وتؤكد ان ضغوط حزب الله نجحت في خرق الجدار السميك القائم بين ميشال عون ونجيب ميقاتي.

NTV

لم يعرف العالم الموت العظيم كالذي منح للملكة اليزابيت الثانية .. فلها رفع العالم قبعته بعد ان عاش في كنف قبعاتها الملونة لسبعين سنة وخلف جنازتها مشت امبراطورية من شمس الناس .

OTV

انشغل العالم اليوم، ومعه لبنان، بوداع الملكة اليزابيث الثانية. أما وداع الازمات الداخلية التي تعصف بالبلاد، فدونه عقبات كثيرة وكبيرة، تبدأ بانعدام الثقة السياسية بين المكونات، ولا تنتهي بالانهيار الاقتصادي والمالي وتداعياته، المعطوفة على عجز شبه كامل للمؤسسات السياسية بشكلها الحالي عن اجتراح المخارج والحلول.

LBC

ماليا ومصرفيا، مر اليوم الأول من إضراب المصارف ويبقى يومان، غدا وبعد غد، ولم يعرف في نهاية اليوم الأول كيف سيكون الوضع يوم الخميس.

إضراب المصارف أضاف شللا على شلل، فيما لا يتوقع تحريك الملفات إلا بعد عودة الرئيس نجيب ميقاتي من نيويورك وقد شارك اليوم في تشييع ملكة بريطانيا، فيما وفد من صندوق النقد الدولي بدأ اجتماعاته في بيروت.

الميادين

تسببت ضربة أوكرانية على دونيتسك عاصمة المنطقة الانفصالية التي تحمل الاسم نفسه، بمقتل 13 مدنيا، وفق ما نقلت"وكالة الصحافة الفرنسية" عن رئيس بلدية المدينة أليكسي كيمزولين.

وقال كيمزولين عبر تطبيق "تلغرام": "بحسب المعطيات الأولية، قُتل 13 مدنيًا بعد قصف عقابي على ساحة" في غرب دونيتسك" ، مشيرًا إلى أن السلطات "بصدد تحديد عدد الجرحى".

الجزيرة

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، "استدعاء السفيرة الكندية في موسكو أليسون لو كلير إلى الوزارة ، احتجاجا على هجوم شخص مجهول على السفارة الروسية في أوتاوا".

العربية

أكد السفير الروسي لدى كندا اوليغ ستيبانوف ، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية، "عدم وقوع إصابات بالهجوم الذي وقع على السفارة الروسية في أوتاوا بمواد حارقة"، وقال: "ألقى شخص مجهول زجاجة مولوتوف من أعلى سياج السفارة في أراضيها، وخرج (الشخص المجهول) من المنطقة المجاورة للسفارة وأضرم النار في الفتيل وألقى الزجاجة واختفى".