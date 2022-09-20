لبنان الحر

اعتبر الاتحاد الماروني العالمي في بيان أن "الذكرى الأربعين لاستشهاد الرئيس الشيخ بشير الجميل كانت لافتة من ناحية وضع النقاط على الحروف ووضوح الموقف بالنسبة إلى حزب الله ودويلته".

صوت لبنان

استقبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد البخاري في دارته في كليمنصو، في حضور رئيس كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط والنائب وائل ابو فاعور، حيث تم البحث في الأوضاع العامة.

radio orient

استقبل الأمين العام ل"التنظيم الشعبي الناصري" النائب الدكتور أسامة سعد في مكتبه في صيدا سفيرة فرنسا في لبنان آن غريو يرافقها المستشاران في السفارة رومان كالغاري وكونتان جانتيه، وذلك بحضور مدير مكتب سعد طلال أرقه دان والمهندس بلال شعبان عن لجنة العلاقات الدولية في التنظيم.

اذاعة النور

ردت أمانة الإعلام في حزب الوطنيين الأحرار في بيان، على "اتهام القوى اللبنانية الشريفة، وعلى رأسها فخامة الملك الرئيس كميل نمر شمعون وحزب الوطنيين الأحرار بالتعامل مع اسرائيل، ومنها ما ورد في موقع وتلفزيون قناة الجديد في ١٧ الحالي"، وقالت: "من الواضح أن محور الممانعة يبتز شرفاء الوطن بهذه التهمة الجوفاء على قاعدة إما الخضوع لغايات هذا المحور الآثمة وإما هدر دماء الشرفاء، ومن كانوا البارحة عملاء زالت عنهم اليوم هذه الصفة الغب الطلب، بعد أن انصاعوا إلى هذا المحور".

صوت المدى

استقبلت رئيسة مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة النائبة السابقة بهية الحريري في مجدليون سفيرة فرنسا في لبنان السيدة آن غريو يرافقها المستشاران في السفارة رومان كالغاري وكونتان جانتيه، في حضور المديرة التنفيذية لمؤسسة الحريري الدكتورة روبينا أبو زينب .