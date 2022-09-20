احتشد عشرات آلاف البريطانيين، أمس، في شوارع لندن لتوديع الملكة إليزابيث الثانية، بعد فترة حداد وطني شهدت مراسم جنائزية تاريخية.

وحظيت الملكة الراحلة بجنازة رسمية، شارك فيها مئات الزعماء والقادة والمسؤولين، وتوّجت فترة حداد وطني استمرت 10 أيام. وشارك البريطانيون في الجنازة الأضخم في تاريخ المملكة المتحدة، بالصمت والدموع تارة، والتصفيق تارة أخرى، وتابعوا نقل نعش الملكة من كاتدرائية وستمنستر إلى مثواها الأخير في قلعة ويندسور غربي لندن.

وحضر 2000 معزّ الجنازة الرسمية، كان بينهم 500 من رؤساء الدول والملوك والأمراء ومسؤولون رفيعون يمثلون نحو 200 دولة.

اتّهمت أوكرانيا أمس (الاثنين)، القوات الروسية، بقصف محطة بيفدينوكراينسك للطاقة النووية في جنوب البلاد، الأمر الذي جدد مخاوف من أن تتسبب الحرب في حادثة نووية كبرى. وتعد «بيفدينوكراينسك» ثالث منشأة نووية أوكرانية تتعرض للقصف أو الاحتلال، منذ بدء الاجتياح الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير (شباط).

تعهّدت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس بتقديم مساعدات عسكرية قيمتها لا تقل عن 2.3 مليار جنيه إسترليني (2.6 مليار دولار) العام المقبل لمساعدة أوكرانيا على صد الغزو الروسي.

ندّدت موسكو أمس، بالمعلومات التي تحدثت عن العثور على مئات الجثث وعلى مقبرة جماعية في إيزيوم بشرق أوكرانيا بعد استعادتها من القوات الروسية، علماً بأن كييف كانت قد اتّهمت الجيش الروسي بارتكاب فظائع في هذه المدينة.

اتسع نطاق الاحتجاجات في إيران، أمس، ضد موت الفتاة الكردية مهسا أميني وهي في عهدة «شرطة الأخلاق»، وتحولت العاصمة طهران إلى بؤرة غضب، وردد المحتجون هتافات تطالب بإسقاط النظام، فيما استخدمت الشرطة خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين.

كرر الرئيس الاميركي جون بايدن، في مقابلة مع برنامج «60 دقيقة» عبر شبكة «سي بي إس» الأميركية للتلفزيون، ما قاله في مايو (أيار) الماضي، عندما سُئل خلال مؤتمر صحافي في مايو الماضي عما إذا كانت الولايات المتحدة ستتدخل عسكرياً إذا هاجمت الصين تايوان، فأجاب بلا تردد: «نعم (...) هذا هو الالتزام الذي قطعناه على أنفسنا».

وسارعت بكين، إلى التنديد بتصريحات الرئيس الأميركي، معتبرة أنها تشكل «انتهاكاً خطراً» لسياسة واشنطن حيال الجزيرة.

مع اشتداد أزمة الغاز في أوروبا بسبب اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا، بدأت الأنظار تتجه إلى المشروع الضخم لنقل غاز نيجيريا إلى أوروبا عبر المغرب، وهو المشروع الذي جرى الاتفاق عليه بين العاهل المغربي الملك محمد السادس، والرئيس النيجيري محمد بوخاري في 2016، وبدأ يتحرك خطوات إلى الأمام، حيث جرى التوقيع على اتفاقيات لتمويل الدراسات الأولية، كما اتخذت خطوات لإخراجه إلى حيز الوجود.

حضّ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، امس الاثنين، على إرساء سلام مستدام بين أرمينيا وأذربيجان، وذلك خلال لقاء جمع وزيري خارجية البلدين للمرة الأولى منذ الاشتباكات الحدودية الأخيرة بينهما.

قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، إن لباريس «مسؤوليات خاصة» في المرحلة الراهنة، باعتبارها ترأس مجلس الأمن الدولي لشهر سبتمبر (أيلول) الجاري، الذي انطلقت أعماله أمس الاثنين، في ظل استمرار الحرب الروسية على أوكرانيا وتبعاتها المتعددة، إن لجهة المخاطر النووية أو الأزمة الغذائية أو ارتفاع أسعار الطاقة، وما يرافقها من غلاء وتضخم.

أعلنت تركيا رفضها تصريحات رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي التي اتهمت فيها تركيا وأذربيجان بإشعال فتيل الاشتباكات الحدودية مع أرمينيا. وقال نائب الرئيس التركي، فؤاد أوكطاي، إن أنقرة ترفض تصريحات بيلوسي، التي أدلت بها خلال زيارتها لأرمينيا يوم الأحد.

فيما أفادت مصادر دبلوماسية في باريس بأن الملف النووي الإيراني سيكون أحد المواضيع الرئيسية، التي سيتم التداول بشأنها على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في أسبوعها الأول، حيث ينتظر التئام عدة اجتماعات في صيغ مختلفة منها على أعلى المستويات، إضافة إلى وجود مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية في نيويورك، مساء اليوم، ضمن أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ77، قالت وزيرة الخارجية الفرنسية، إنه «لن يتم تقديم عرض جديد وأفضل من العرض المقدم لإيران»، مضيفة أن الكرة اليوم في الملعب الإيراني، ويتعين على طهران أن تتخذ قرار (القبول أو الرفض) . وترأس فرنسا مجلس الأمن في الوقت الحاضر وحتى نهاية شهر سبتمبر (أيلول) الحالي.