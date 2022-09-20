الجزيرة - السعودية

التحالف يحمّل الحوثيين مسؤولية فشل محادثات عمّان بشأن جهود إطلاق الأسرى

حمّل المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد طيار ركن تركي المالكي الحوثيين مسؤولية فشل محادثات عمّان في جانب جهود إطلاق جميع أسرى الحرب. وبين العميد المالكي أن الحوثيين يقدمون أولوية ملف الوقود على ملف أسراهم الأكثر إنسانية، وقال عرضنا على الحوثيين زيارة أسراهم ولم نجد منهم الجدية والعزيمة الصادقة. وأشار إلى أن التحالف يبذل المساعي الحثيثة أمام تعنّت الحوثيين لإطلاق جميع الأسرى وجمع شمل العائلات، مؤكداً أن ذلك التعنّت يتنافى مع القيم الدينية والمبادئ الإنسانية والأعراف القبلية، وشدد على أن ملف الأسرى محل اهتمام القيادة وأولوية القيادة السياسية والعسكرية بالتحالف.

أخبار الخليج - البحرين

وزير الخارجية يجتمع مع وزير خارجية مملكة الدنمارك

اجتمع الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، في مقر بعثة مملكة البحرين في نيويورك اليوم، مع جيبي كوفود، وزير الخارجية في مملكة الدنمارك، وذلك على هامش انعقاد أعمال الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتم خلال اللقاء، بحث علاقات الصداقة القائمة بين مملكة البحرين ومملكة الدنمارك، وسبل تعزيزها وتطويرها على كافة الأصعدة، لما من شأنه خدمة المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاجتماع، الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وكيل الوزارة للشؤون السياسية، و السفير جمال فارس الرويعي المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، والوفد المرافق لوزير الخارجية.

الأنباء - الكويت

ممثل الأمير التقى الملك تشالز في قصر باكينغهام لنقل تعازي صاحب السمو في وفاة الملكة إليزابيث

التقى ممثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، في قصر باكنغهام مساء امس الملك تشالز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية. حيث نقل سموه، تعازي صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وشعب الكويت إلى الملك تشالز الثالث، مستذكرا سموه المكانة الخاصة التي حازتها الملكة الراحلة في قلب الكويت قيادة وشعبا، كما عبر سموه، عن صادق المواساة والشعور المتبادل في الحزن على رحيل جلالتها، مؤكدا على دورها الرائد في توطيد العلاقات الممتدة والخاصة بين البلدين والشعبين الصديقين. هذا، وقد عبر الملك تشالز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة عن خالص شكره لسموه على صادق المشاعر وامتنان جلالته على حضور سموه لتقديم واجب العزاء مما يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين.