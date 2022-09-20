نداء الوطن – ألان سركيس

تناول موضوع مبادرة النواب التغييريين وقال إنتهت المرحلة الأولى من المبادرة التي تضمّنت جولة على الكتل النيابية في إطار التسويق لمبادرتهم التي يريدون عبرها عدم استفزاز أيّ من الكتل. وأضاف أنّ النواب التغييريين يعملون على جوجلة الأفكار وتقييم النتائج، وستتمثّل المرحلة الثانية بطرح سلّة من الأسماء المرشحة على الكتل الفاعلة. وفي سياق تقييم الجولة، فإنه يُسجّل عدم وجود نتائج للمبادرة حتى الآن بالرغم من الأجواء الإيجابية التي ظهرت بعد الاجتماعات. وتُعتبر المرحلة الثانية من المبادرة هي الأصعب وخصوصاً إذا انتقل البحث إلى الأسماء المرشحة، فأي اسم ينال رضى فريق معين سيضع الفريق الآخر عليه "فيتو" أو يثير ريبته، لذلك هناك علامات استفهام توضع ومفادها هل سينتقل النواب الـ13 من موقع التغيير إلى موقع الوسط لتأمين نجاح مبادرتهم؟ وفي السياق، فإن السؤال الأكبر المطروح يبقى متمحوراً حول ما هو الأهم لهم: المبادرة أو النتائج؟ فإذا كانت النتائج هي النقطة الأهم، فسيترتب على النواب «التغييريين» إعطاء الأولوية لإيصال رئيس سيادي قادر على إحداث الفرق والدفاع عن الدستور وفرض شرعية الدولة وسيادتها وقادرٍعلى مواجهة معادلة السلاح والفساد. أما إذا كان الأهم هو المبادرة بحد ذاتها، فسينتهي الأمر بتخفيض السقف إلى أدنى حدّ ممكن ليقبل به كل الأفرقاء، ما يستوجب تأمين أكثرية حتى ولو على حساب المسلّمات والمواصفات. وفي هذه الحالة، يكون النواب الـ13 قد انتقلوا بالفعل من ممثلي الثورة إلى سياسيين عاديين، يلعبون الدور الوسطي لأن لا دور آخر لهم ليجعلهم ناشطين أمام ناخبيهم.

الديار – فادي عيد

تحدّث عن الوضع الحكومي وقال، فرضت الظروف الداخلية والخارجية إعادة تفعيل الإتصالات، لا سيما على خط بعبدا ـ السراي، وإنهاء الوضع الحكومي لجملة اعتبارات وظروف استوجبت إعادة تحريك هذا الملف، بعدما بلغت الفوضى ذروتها وباتت تهدّد السلم الأهلي، وثمة من يشير عبر تقارير ديبلوماسية ومخابراتية محلية وغربية، إلى أن هناك أكثر من مخطّط لضرب حالة الإستقرار والشروع في الفوضى. وفي السياق، فإن مصادر سياسية عليمة، تؤكد بأنّ عودة التواصل على خط التأليف، جاء عبر أكثر من لقاء وتشاور بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري والرئيس المكلّف نجيب ميقاتي، إضافةً إلى التشاور بين الرئيس بري وحزب الله الذي عمل على تليين مواقف الرئيس عون وباسيل من خلال تعديل وزاري. وفي جولته في الولايات المتحدة، سيلتقي الرئيس ميقاتي بوزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن، ومن الطبيعي فإن هذه اللقاءات ستوضح مواقف الدول المعنية بالشأن اللبناني، وتحديداً نظرتها إلى الإستحقاق الرئاسي، لذا وربطاً بهذه اللقاءات، وبما سيسمعه ويتلمّسه ميقاتي في نيويورك، فإن الأمور قد تتغيّر وتتبدّل على الصعيد الحكومي في حال أُبلغ بمواقف من شأنها أن تعيد خلط الأوراق إن حكومياً أو رئاسياً. وعلى هذه الخلفية، فإنه ليس ثمة أي شيء محسوم حتى الآن، أكان حكومياً أو على صعيد الإستحقاق الرئاسي.