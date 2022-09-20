الوكالة الوطنية للإعلام

الاتحاد الماروني العالمي: لانتخاب رئيس يعيد سيادة القانون والثقة إلى المؤسسات

اعتبر الاتحاد الماروني العالمي في بيان أن "الذكرى الأربعين لاستشهاد الرئيس الشيخ بشير الجميل كانت لافتة من ناحية وضع النقاط على الحروف ووضوح الموقف بالنسبة إلى حزب الله ودويلته". ورأى أن "الأمل في استعادة المبادرة لقيامة لبنان لم تنته بعد"، مشيرا إلى أن "الفرصة المتوافرة في تضامن اللبنانيين وتكاتفهم لمنع الاحتلال الايراني من إعلان انتصاره عليهم لا تزال ممكنة"، مشيرا إلى أنه "يضع إمكاناته في دول الانتشار لدعم اللبنانيين المقيمين في قرارهم والعمل على تجميع الطاقات ودفعها بالاتجاه الصحيح"، وقال: "يجب على القوى السيادية اتخاذ بعض الخطوات الأساسية للمحافظة على ما يمكن المحافظة عليه والبدء باسترجاع السيطرة على الأمور".

وأكد أن "قناعة اللبنانيين بضرورة التخلص من سيطرة الحزب تزيد يوما بعد يوم"، معتبرا أن "شماعة إسرائيل يجب أن تنتهي"، وقال: "على اللبنانيين مطالبة الأمم المتحدة بتولي الأمن كاملا في المناطق الحدودية بمساعدة الجيش".

ودعا إلى "انتخاب رئيس يعيد الثقة إلى المؤسسات وسيادة القانون والتوازن".

وكالة الأناضول

أردوغان: أقدمنا على خطوات تاريخية للارتقاء بالتعليم

قال الرئيس رجب طيب أردوغان، إن تركيا أقدمت على خطوات تاريخية بشأن نشر التعليم ورفع جودته وتحقيق تكافؤ الفرص في هذا المجال، خلال الأعوام العشرين الأخيرة.

جاء ذلك، الإثنين، في كلمة خلال قمة "تحويل التعليم" في مجلس الوصاية التابع للأمم المتحدة، في نيويورك. ونوه الرئيس أردوغان أن تركيا دولة توفر التعليم المجاني في مختلف المراحل التعليمية من الروضة إلى الجامعة. كما لفت الرئيس أردوغان إلى الأنشطة التي تقوم بها مؤسسات تركية في سبيل دعم التعليم في أنحاء العالم.

وأشار إلى أن المؤسسات التعليمية التابعة لوقف المعارف التركي المنتشرة في 49 دولة في أنحاء العالم لا سيما في إفريقيا وآسيا والبلقان، تسد فراغا كبيرا في هذا الإطار. ولفت أيضا إلى مشاريع الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا)، التي تقدم الدعم للدول النامية والأقل نموا في مجال التعليم والتعليم الفني. من ناحية أخرى أشار الرئيس أردوغان، إلى أن تركيا تبذل كافة الجهود اللازمة من أجل ضمان تعليم أبناء اللاجئين لديها. وأكد أن تركيا لا تميز في مجال التعليم بين أبنائها وأبناء اللاجئين الذين يتجاوز عددهم 4 ملايين لاجئ.

كما نوه أن برنامج المنح التركية يوفر إمكانية التعليم المجاني لآلاف الطلاب الأجانب في تركيا سنويا في مراحل مختلفة.