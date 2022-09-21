الشرق الأوسط 19 /9 /2022

صعود الدولار يهبط بأسعار النفط

انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات الاثنين، تحت وطأة توقعات بتراجع الطلب العالمي إلى جانب صعود الدولار قبل رفع كبير محتمل لأسعار الفائدة، لكن القلق بشأن المعروض حد من انخفاض الأسعار.

ومن المؤكد أن البنوك المركزية على مستوى العالم سترفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع، وقد يرفع مجلس الاحتياطي الاتحاد (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة بمقدار نقطة مئوية.

وانخفض خام برنت تسليم تشرين الثاني 0.5 في المائة، وسجل سعر خام غرب تكساس الوسيط تراجعاً بمقدار 0.6 في المائة.