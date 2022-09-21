لبنان الحر

اسقبل رئيس كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط وفد كتلة "تجدد" النيابية، ضم النواب: أشرف ريفي، ميشال معوض، أديب عبد المسيح وفؤاد مخزومي، وذلك في كليمنصو. وحضر عن "اللقاء الديمقراطي" النواب: بلال عبدالله، راجي السعد، وائل أبو فاعور وفيصل الصايغ.

صوت لبنان

عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميل ، واعتبر في بيان، ان "الاستحقاق الرئاسي المقبل محطة مفصلية يتقرر من خلالها تمديد معاناة الناس او البدء بمسار التحرر وبناء الدولة وهذا المفصل المصيري يتطلب تضافر الجهود لايصال رئيس قادر على الحسم، صلبا في قناعاته ومفوضا من الشعب ليعالج باسم الجمهورية اللبنانية مشكلة السلاح مع "حزب الله"، فلا يدافع عنه في المحافل الدولية ويكون مؤتمنا على مبادئ الجمهورية ودستورها ويملك رؤية واضحة للانقاذ".

radio orient

إستقبل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الوسيط الاميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية اللبنانية الجنوبية أموس هوكستين في مقر اقامته في نيويورك.

اذاعة النور

إستقبل النائب اللواء أشرف ريفي في مكتبه في الأشرفية النائب كريم كبارة، حيث تمّ استعراض الوضع العام في لبنان وطرابلس، وخصوصاً ملف الأهالي الموجودين في مخيمات الترحيل في تركيا.

صوت المدى

صدر عن نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني البيان الآتي: "أطلق أحد مرشحي لائحة "التيار الوطني الحر" الخاسرين في بيروت، وأبواقه المعتمدين ومواقع إلكترونية تابعة له، إشاعات مغرضة وايحاءات وأكاذيب مفادها بأن التقاعد المبكر لمطران أميركا الشمالية مرتبط بي كنائب منتخب، متعمّدًا بذلك الذمّ بشخصي، وتمّ إعادة نشر هذه الإشاعة، عن سابق تصوّر وتصميم، من قبل حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض المواقع الإلكترونية".