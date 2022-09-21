الديار – ابتسام شديد

تناولت موضوع تأليف الحكومة وقالت ثمة ارتياح كبير بدأ يظهر في كواليس التأليف ودوائر بعبدا والسراي الحكومي، بأن الأمور تسير أفضل من قبل نحو تشكيل حكومة بصيغة معدّلة عن الحكومة الحالية، وبتعديل يطال عدد من الأسماء بموافقة وقبول القوى السياسية المعنية. وأضافت أنّ عوامل إقليمية وداخلية دفعت في هذا الاتجاه. وفي هذا السياق، تؤكد مصادر سياسية أنّ الترسيم دخل اللحظة الحاسمة وبات وشيكاً جداً، وبالتالي فإنّ توقيع اتفاقية الترسيم يحتاج لوجود مرجعية دستورية لتوقيع اتفاق النفط والغاز مع "إسرائيل"، أما داخلياً، فالمسألة تبدو موزعة بين عدة أطراف لديها جميعها مصلحة في إنجاز تشكيل الحكومة قبل الدخول في مرحلة الفراغ. كذلك فإنّ القوى السياسية أكيدة بأن الشغور الرئاسي أصبح حتمياً، وأنّ حكومة غير مطابقة للمواصفات لا يمكنها تسلّم مهام وصلاحيات الرئاسة الأولى، إضافةً إلى دخول "حزب الله" على خط التفاهم بين الطرفين. وقالت إنّ الاتفاق الحكومي بين بعبدا والسراي سيكون على الأرجح وفق الصيغة التالية: تعديل حكومي بسيط يشمل بعض الأسماء، مع الإبقاء على التوازنات السياسية للحكومة، وهذا الاتفاق كما تقول المعلومات ينتظر اللمسات الأخيرة ما لم تظهر "شياطين" التفاصيل.