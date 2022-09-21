روسيا اليوم

باسيشنيك: سأتقدم بطلب الانضمام الى روسيا بأسرع وقت ممكن بعد الاستفتاء

أكد رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية ليونيد باسيشنيك، إنه سيتوجه إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بطلب لاتخاذ قرار في أقرب وقت ممكن بشأن انضمام الجمهورية إلى روسيا بعد الاستفتاء. وكتب باسيشنيك عبر حسابه في "تيليغرام": "سأناشد الرئيس الروسي فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين في أقرب وقت ممكن لاتخاذ قرار بشأن انضمام جمهورية لوغانسك الشعبية إلى روسيا الاتحادية بعد نتائج الاستفتاء". ودعا أبناء الجمهورية إلى الموافقة على الاستفتاء المقرر إجراؤه يومي 23 و27 سبتمبر، مؤكدا على " أنا فخور بالجمهورية، وبشعبنا وسنقوم بإجراء الاستفتاء". وشدد باسشينيك على ثقته بتحقيق أهداف العملية الخاصة لتحرير دونباس. وأضاف باسشينيك: "أكد الرئيس فلاديمير بوتين أن روسيا ستساعد في تحرير كامل أراضي دونباس من الأوكرونازيين، ولا شك في أن أهداف العملية الخاصة ستتحقق، لا عودة إلى الوراء، سويا وفقط مع روسيا سنقف ونحقق النصر!".