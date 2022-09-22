TL

أربعون يوما يبقى من عمر المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس الرابع عشر لجمهورية لبنان ما بعد الاستقلال وتلك المهلة يسري عدها العكسي على وقع حركة دولية خارجية وديبلوماسية فرنسية -سعودية داخلية تؤكد على ضرورة انجاز هذا الاستحقاق في موعده.

المنار

العالم في تعبئة عامة بعد ان اعلن الرئيس الروسي التعبئة الجزئية لقواته العسكرية، وارتفاع للدخان النووي من على منابر النزال المفروض اميركيا على الاراضي الاوكرانية.

استدعى بوتن ثلاثمئة الف جندي من الاحتياط لحماية الاراضي الروسية، والمتوقع انها ستعاود تمددها مع الاستفتاء المنتظر لانضمام اقاليم الدونباس ودونيتسك و لوغانسك الى روسيا الاتحادية.

nbn

على مقياس التأليف الحكومي ما زالت تُرصد أجواء إيجابية تنتظر عودة الرئيس المكلف نجيب ميقاتي من نيويورك لتتم ترجمة ما يُشاع من مواقف على أرض الواقع، وآخرها ما أعلنه رئيس الجمهورية ميشال عون أمام سفراء الإتحاد الأوروبي حول عمله على تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات لتتولى زمام صلاحيات الرئاسة الأولى في حال حصول شغور رئاسي.

mtv

لا مصارف لا غدا ولا يوم الجمعة، فهل تفتح المؤسسات المصرفية أبوابها الاثنين؟ انه السؤال الذي يطرحه جميع اللبنانيين، وخصوصا ان الحركة المصرفية جزء لا يتجزأ من حياتهم اليومية .

NTV

الترسيم من البحر إلى ما وراءالمحيط .. وطاولة مفاوضاته انتقلت من رأس الناقورة عبر ممر نهر هادسون إلى نيويورك، حيث مقر الأمم المتحدة ومن أروقة جمعيتها العامة ارتفع منسوب التفاؤل بقرب وصول ملف الترسيم البحري بين لبنان والكيان الإسرائيلي إلى بر اليابسة وفي الأروقة نفسها تنقل الوسيط الأميركي آموس هوكستين بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي.. واضعا الخطوط الزرق على بنود الاتفاق لكن لبنان لم يتسلم إلى تاريخ الأمس أيا من البنود لدراستها قبل التوقيع عليها.

OTV

لولا فسحة أمل ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، لأمكن الجزم بأن الأفق مسدود حول سائر الملفات المطروحة على الساحة الداخلية، أو المؤثرة في حياة اللبنانيين.

فعلى خط الاستحقاق الرئاسي، لا جديد يوحي باحتمال تفادي الشغور في السدة الأولى، ويكاد التطور الوحيد في إطار الانتخابات الرئاسية اليوم على المستوى المحلي، يختصر بإعلان النائب في قوى التغيير ابراهيم منيمنة عزوفه عن المشاركة في اللقاء الذي دعت إليه دار الفتوى للنواب السنة، رفضا للاصطفافات الطائفية كما لفت في بيان.

LBC

بالمبدأ، لا شيء يفترض ان يعرقل مسار ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل .

فالديبلوماسية المكوكية التي مارسها الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين بين البلدين في نيويورك، خلصت الى توضيح لبنان كل النقاط العالقة في الملف، ليبقى امام هوكشتاين المهمة نفسها ولكن مع الجانب الاسرائيلي .

الميادين

كشفت القوات المسلّحة اليمنية، اليوم الأربعاء، خلال استعراضٍ عسكري أمني عن أسلحة استراتيجية جديدة بعضها دخل الخدمة منذ فترة قريبة، وبعضها في طور التجريب، وأخرى لم تستخدم بعد.

الجزيرة

أول تعبئة بروسيا منذ الحرب العالمية الثانية، 15 معلومة عن خطة التعبئة وما تعنيه للآلة العسكرية الروسية

أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأول تعبئة في بلاده منذ الحرب العالمية الثانية، وذلك في محاولة للتغلب على المد العسكري في صراع يعدّه فاصلا بين الشرق والغرب.

العربية

بعد أن استدعت روسيا جنود الاحتياط للقتال في أوكرانيا، يعقد وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي اجتماعا طارئا مساء الأربعاء على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك لبحث عقوبات جديدة محتملة ضد موسكو.