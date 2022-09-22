لبنان الحر

إذا قمت بجولة على أحد شوارع بيروت أو أحياء القرى وألقيت نظرة على روّاد مطاعمها ومقاهيها، أو حتى التجمعات المنزلية الصغيرة على الشرفات، لا يمكن إلا أن تلاحظ على الأقل شخصاً واحداً يدخّن النرجيلة أو يحمل بيده سيجارة.

صوت لبنان

بوريل: الاتحاد الأوروبي سيواصل تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا، والاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات جديدة على روسيا

radio orient

ملف لبنان، بكل أثقاله واستحقاقاته وقضاياه الشائكة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والترسيمية وحتى التربوية وبأزماته الداهمة، حط في الساعات الاخيرة في نيويورك مع مروحة لقاءات واسعة عقدها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وشبكة اتصالات فتح قنواتها مع مسؤولين دوليين تناولت مجمل قضايا الساعة، لا بدّ سيعود بها الى بيروت نهاية الاسبوع ليترجم مفاعيلها.

اذاعة النور

أكّد رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام أرولدو لاثارو أهمية الشراكة مع القوى الأمنية اللبنانية في تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1701، وأشار إلى أنّ السلام ليس شيئاً يمكن لحفظة السلام الدوليين، تحقيقه بمفردهم،

مشدداً على أنّ الإعتماد هو على علاقاتهم القوية مع المجتمعات التي تستضيفهم وترحّب بهم. موقف لاثارو جاء خلال إحياء قوات اليونيفيل اليوم الدولي للسلام باحتفال في مقرها العام في الناقورة.

صوت المدى

حرص الإطار التنسيقي في العراق على سرية انعقاد ما بات يعرف بـ «اجتماع الكافتيريا» الذي جرى مساء الثلاثاء بين مرشح «الإطار» محمد السوداني وبضعة نواب، خوفا من اقتحام الصدريين للبرلمان.