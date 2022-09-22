حثت الولايات المتحدة محكمة العدل الدولية على رفض دعوى أقامتها إيران لاستعادة نحو ملياري دولار من الأصول الإيرانية المجمدة التي منحتها المحكمة العليا الأمريكية لقتلى تفجير عام 1983 في لبنان وهجمات أخرى مرتبطة بطهران، حيث طالب رئيس الفريق القانوني الأمريكي، ريتشارد فيسك، المحكمة التابعة للأمم المتحدة بتفعيل مبدأ قانوني، للمرة الأولى، يعرف باسم "الأيدي غير النظيفة"، والذي تمنع بموجبه أي دولة من اقامة دعوى قضائية بسبب جرائم مرتبطة بقضية منظورة.

اعتبر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أن "النظام العالمي القائم لم يعد يحظى بالدعم وثمة نظام جديد بدأ بالتشكل". لافتا إلى أن "منطقة غرب آسيا ترفض العالم القديم، وهي مع التعددية المبنية على العدالة.

أفاد مسؤول إيراني بأن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، رد بحزم على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي تكلم بجملة واحدة عن حقوق المرأة أثناء لقائهما في نيويورك. وأوضح المساعد السياسي محمد جمشيدي قائلاً: "إن رئيس الجمهورية (رئيسي) أكد في رده على قضيتين، أولهما هي أن تطور وتقدم المرأة في إيران كان مدهشاً بعد انتصار الثورة الاسلامية، واذا كنتم تريدون الوقوف على هذه الحقائق فعليكم زيارة إيران"، أما القضية الثانية فهي أن قضايا إيران متعلقة بالايرانيين.

أكد الرئيس فلاديمير بوتين اليوم تأييده لانضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون وزاباروجيه إلى روسيا، وأعلن التعبئة الجزئية لقوات الاحتياط وممن يمتلكون الخبرة في القتال.

قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، خلال التعبئة سيتم استدعاء 300 ألف جندي احتياط، وهم يشكلون 1بالمئة من 25 مليون جندي احتياط وانه سيتم تدريبهم قبل إرسالهم إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة، وشدد على أن التعبئة تتم بالدرجة الأولى للسيطرة على الأراضي التي تم تحريرها خلال العملية.

قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن "موقف ومهام كييف لم تتغير"، على الرغم من الاستفتاءات المقبلة في الدونباس وزابوروجيه وخيرسون بشأن الانضمام إلى الاتحاد الروسي.

صرح ياروسلاف زيليزنياك النائب في البرلمان الأوكراني أن أعضاء البرلمان صوتوا بالأغلبية على مشروع قانون التجنيد الطوعي للنساء المؤهلات صحياً وعمرياً. وأضاف أنه بحسب قانون التعبئة العامة الأوكراني فإن النساء المجندات سيمنعن من السفر خارج البلاد في حالة الطوارئ وذلك توافقاً مع معايير الناتو في المساواة بين الجنسين.

أعلنت نائبة وزير الدفاع الأوكراني آنا ماليار تأجيل موعد انتساب النساء إلى الخدمة العسكرية حتى تاريخ الأول من ت1- 2023 وأكدت أنه لن يتم منع النساء المنتسبات من مغادرة البلاد خلال حالة الطوارئ.

عقب الخطاب الذي ألقاه اليوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، دعا رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كرو، دول الاتحاد الأوروبي إلى التزام الهدوء وعدم صب الزيت على النار وقال يجب ألا نقوم باستفزازات". وفي الوقت نفسه، ذكر أنه من الضروري الحفاظ على الموقف بشأن أوكرانيا ومواصلة تقديم المساعدة لها.

ناقش وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ومدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، الوضع حول محطة زابوروجيه النووية، وأكد لافروف نية الجانب الروسي مواصلة التعاون الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإجبار نظام كييف على التوقف الفوري عن قصف المحطة والأراضي المجاورة لها، بما في ذلك مدينة إنيرغودار، حيث يعيش موظفو المحطة وعائلاتهم".

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن ​الولايات المتحدة تريد أن تنتهي الحرب في أوكرانيا بشكل عادل مقبول الجميع. وفي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة قال إن "الولايات المتحدة تعمل عن كثب مع الحلفاء لمنع هجوم روسي محتمل على أراضي الناتو".