الديار/فازي عيد

نقل عن بعض المعطيات المتوافرة في ما خصّ التسوية على غرار «الدوحة» أو لقاء «سان كلو»، فإن المؤشرات تؤكد أن هناك شيئاً من هذا القبيل يجري التداول به من قبل المسؤولين الفرنسيين بالتشاور والتنسيق مع واشنطن والرياض وطهران من دون أي حسم حتى الساعة، بل من شأن حلّ المعضلة الحكومية أن يؤدي إلى تهدئة الساحة اللبنانية، وعندئذ يمكن البحث عن هذه التسوية التي لا مناص منها، في ظلّ صعوبة التوافق بين الأطراف والقوى السياسية المحلية، وتالياً التعقيدات المحيطة بالوضع اللبناني بشكل عام من خلال أزماته الإقتصادية والمالية.