الوكالة الوطنية للإعلام

ميقاتي التقى في نيويورك الرئيس الايراني وبلحاج وغراندي ولبى دعوة ماكرون للقاء حواري عن الامن الغذائي

واصل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي اجتماعاته ولقاءاته في نيويورك، على هامش مشاركته في اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة. وقد التقى الرئيس ميقاتي الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي، في حضور وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب ووزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان ومستشار الرئيس ميقاتي السفير بطرس عساكر. لقاء حواري عن الامن الغذائي، كذلك لبى رئيس الحكومة دعوة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للمشاركة في لقاء حواري عن الامن الغذائي في العالم، في مقر بعثة فرنسا في الامم المتحدة. والقى الرئيس ميقاتي كلمة قال فيها: "يهدد انعدام الأمن الغذائي الحاد ملايين الأشخاص في الشرق الأوسط وأفريقيا. لبنان ليس استثناءً من هذا الواقع بسبب الأزمة المالية غير المسبوقة التي نواجهها، وأزمة اللاجئين السوريين بسبب تداعيات الحرب في سوريا ، فضلاً عن اعتمادنا الشديد على القمح والأسمدة الأوكرانية والروسية. علاوة على ذلك، أدى الصراع في أوروبا الشرقية إلى جانب تدمير صوامع الحبوب في لبنان في أعقاب الانفجار المأسوي في ميناء بيروت، إلى تفاقم الوضع بشكل حاد. كما أن الاضطراب العالمي لسلاسل إمداد الأغذية والأسمدة أثر بشكل مباشر على بلدي".

وكالة الأناضول

تركيا.. إبحار 8 سفن حبوب جديدة من أوكرانيا

أعلنت تركيا، الأربعاء، إبحار 8 سفن شحن من الموانئ الأوكرانية في إطار اتفاق إسطنبول لنقل الحبوب.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان: "أبحرت 8 سفن جديدة من الموانئ الأوكرانية في إطار شحن الحبوب صباح الأربعاء". وفي 22 تموز، وقعت تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية" خلال اجتماع استضافته إسطنبول. وتضمنت الاتفاقية التي تمت برعاية تركية أممية تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم.