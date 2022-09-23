TL

إيجابية التفاؤل التي لاحت في أفق الأزمة في الساعات الأخيرة والناتجة عن اقتراب موعد تأليف الحكومة والتقدم في مفاوضات الترسيم الحدودي البحري ومساهمتها في ترويض سعر الدولار قليلا لاقتها جمعية المصارف بسلبية مواصلة الاقفال وتعطيل مصالح الناس.

المنار

الصهاينة غارقون في حقول النفط المملوءة اوراقا انتخابية، والنحيب من كل حدب وصوب لصعوبة المرحلة التي وصلوا اليها، فكل العنتريات والوقوف على اعلى المنصات قد اطفأتها مياه البحر المالحة وباتت دعوات كبار القادة الامنيين والسياسيين الصهاينة تنحو الى التعقل والانتباه، والسير بواقعية في طريق مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع لبنان..

nbn

بإنتظار أن يحزم الرئيس المكلف نجيب ميقاتي حقائب عودته من نيويورك الى بيروت لإستكمال عملية التشكيل الحكوميفإنه أفرغ ما في جعبة لبنان من هموم واستحقاقات أمام الأمم المتحدة حيث كشف عن إحراز تقدم ملموس فيما يتعلق بترسيم الحدود البحرية آملا الوصول إلى الخواتيم المرجوة في وقت قريب.

وشكا ميقاتي امام العالم ازمة النزوح السوري التي باتت اكبر من طاقة لبنان على التحمل مشددا على أن الحل المستدام الواقعي الوحيد هو في تحقيق العودة الآمنة والكريمة الى سوريا بتعاون الأطراف كافة وتوفير مساعدات اضافية نوعية للدولة اللبنانية ومختلف اداراتها وبناها التحتية التي تنوء تحت عبء تدفق كبير للنازحين منذ اكثر من عشر سنوات.



mtv

الحدث اللبناني لا يزال في نيويورك، ويتمحور حول امرين: الترسيم مع اسرائيل، والموقف من القضايا الداخلية. ووفق المعلومات فان ملف الترسيم يحقق تقدما لافتا، وثمة حماسة اميركية لانهاء الملف المعقد باسرع وقت ممكن. لكن الامور في خواتيمها، وخصوصا ان لبنان لم يتلق بعد المسودة النهائية للاتفاق التي وعد أموس هوكستين برفعها اليه خلال ايام. فهل يصدق الوسيط الاميركي هذه المرة، أم ان المماطلة ستبقى سيدة الموقف؟

NTV

شريعة في نيويورك على النازحين والمهاجرين والذين يمتطون البحر هربا من الوطن الغارق.. وضحايا في عرض البحر لم يكونوا على استعداد لسماع كذب الأمم مراكب جديدة ابتلعها المتوسط ومشاهد دامية لعائمين طافوا على سطح البحر بعد أن خاضوا معركة البقاء.

OTV

في مثل هذه الليلة قبل اربعة وثلاثين عاما، أي ليل 22-23 أيلول 1988، ألقيت كرة النار بين يدي العماد ميشال عون. ومنذ تلك الليلة، لا تزال تتدحرج وتكبر. وإذا كان أوصياء الخارج تبدلوا، فالقوى المحلية الخانعة أمام الوصايات لم تتبدل، ولا تزال تنقل البندقية تلو البندقية من كتف إلى كتف، على وقع التحولات في الظروف الاقليمية والدولية. فبعض هؤلاء كانوا عملاء لدى العدو، وأذلاء عند الوصي، قبل أن يتحولوا في غفلة من الزمن الى سياديين جدد عام 2005، ثم الى اصلاحيين مستحدثين منذ أحداث 17 تشرين الاول 2019. أما الفساد والخراب فنتيجتان حتميتان لممارساتهم، مهما بدلوا الأقنعة.

LBC

سمع الفريق الرسمي اللبناني المشارك في اجتماعات الجمعية العمومية في نيويورك ما مفاده: دعم العالم لاجراء الانتخابات الرئاسية، والا فأن لبنان عائد الى العصور الظلماء .

هذا الموقف الذي قيل حرفيا بحسب معلومات لل lbci في الغرف المغلقة، ترجم في بيان صدر عن كل من الولايات المتحدة فرنسا والسعودية ، وضعت فيه خارطة الطريق للخروج من الازمة، ودعائمها ثلاثة.

الميادين

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، أنّ "إسرائيل وصلت إلى دّرْك سفليّ، إذ إنّها تُجري المفاوضات مع لبنان بشأن الحدود البحرية تحت التهديدات"، مضيفةً أنّ الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، "وضع مسدساً في رأسها (إسرائيل)".

الجزيرة

بدأت أوكرانيا إقامة تحصينات في مقاطعة خاركيف شمال شرقي البلاد تحسبا لهجوم روسي مضاد بعد إعلان الرئيس فلاديمير بوتين التعبئة العسكرية الجزئية، في وقت بدأت القوات الأوكرانية هجوما في منطقة دونباس (شرق) لاستعادة مدينة إستراتيجية.

العربية

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم الخميس، إلى حل الدولتين لإنهاء الصراع المستمر منذ عقود بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وكرر أن إسرائيل ستفعل "كل ما يلزم" لمنع إيران من تطوير قنبلة نووية.