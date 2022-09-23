لبنان الحر

بات كل تفصيل في حياة اللبنانيين يُقاس بالمتر، إذ لا يمر يوم إلا ويُسمع من أفواه المسؤولين عن أمتار تفصل عن تشكيل حكومة، و3 أو 4 أمتار عالقة في مفاوضات ترسيم حدود لبنان البحرية، وغيرها من الأمتار الموزّعة بين الملفات المالية والاقتصادية، أضف إلى الكيلومترات لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، لكن طبعاً تبقى العبرة في التنفيذ “البعيد.”.

صوت لبنان

رحلة موت جديدة: غرق مركب لبنانيّ قبالة سواحل طرطوس

أفاد التلفزيون السوري بغرق مركب لبناني للنزهة في المياه الحدودية قبالة مدينة طرطوس، وأن فرق الإنقاذ السورية انتشلت عددا من ركاب الزورق، أسعفوا إلى مستشفى المدينة.

radio orient

إلتقى رئيس الجمعية العربية للضمان الاجتماعي المديرالعام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، على هامش مشاركته في مؤتمر العمل العربي في دورته الـ 48 في القاهرة، عددا من رؤساء وأعضاء الوفود المشاركة في المؤتمر حيث تم التطرق الى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في العالم العربي لاسيما على صعيد الحماية الاجتماعية.

اذاعة النور

الرئيس ميقاتي أمام الأمم المتحدة: أحرزنا تقدماً ملموساً في ملف الترسيم ..وأؤكد مجدداً تمسك لبنان المطلق بسيادته وحقوقه وثروته.

في ما يتعلق بترسيم حدودنا البحرية بوساطة أميركية مشكورة ومرحب بها، وبرعاية أممية، يهمني أن أؤكد مجدداً تمسك لبنان المطلق بسيادته وحقوقه وثروته في مياهه الإقليمية ومنطقته الاقتصادية الخالصة، مكررين أمامكم رغبتنا الصادقة في التوصّل إلى حلٍّ تفاوضي طال انتظاره. ويسرني اعلامكم بأننا أحرزنا تقدماً ملموسا نأمل أن نصل إلى خواتيمه المرجوة في وقت قريب.

صوت المدى

تورط الإطار التنسيقي برفض تغيير محمد السوداني (مرشح الإطار لرئاسة الحكومة المقبلة) في وقت لا يتمكن فيه من تمرير رئيس الوزراء الجديد في البرلمان.

وعرض السوداني، بحسب معلومات نشرها «اطاريون» أمس، برنامجه الحكومي على بضعة نواب في كافتيريا المجلس حيث لم يتمكنوا من عقد جلسة رسمية.