قتل تسعة أشخاص بينهم ثلاثة من عناصر الأمن في إيران منذ بدء التظاهرات قبل ستة أيام احتجاجا على وفاة الشابة مهسا أميني التي أوقفتها "شرطة الأخلاق"، وفق حصيلة رسمية وأفادت وكالات أنباء إيرانية رسمية عن مقتل شرطيين اثنين طعنا بالسكين، في كل من تبريز ومشهد (شمال غرب) بعد أن "تم استدعاؤهما لمواجهة المشاغبين"، كما قتل عنصر من قوات الأمن خلال تظاهرات في شيراز.

أفادت وكالة "مهر" بأن وحدة نسائية بشرطة مكافحة الشغب الإيرانية، نفذت أولى مهامها في البلاد. وقال العقيد هايدراري قائد الوحدة النسائية إنه تم اعتقال 8 نساء من قيادات الاحتجاجات الليلة الماضية.

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن المجتمعات والديمقراطيات المنفتحة تضغط على الشعوب، وهو ما قد يزعزع الاستقرار في الديمقراطيات اللبرالية. وشدد ماكرون على "ضرورة احترام رغبات الناس، والحديث دائما عن التقدم الذي أحرزته ديمقراطياتنا متعددة الثقافات".

أشار وزير الخارجية سيرغي لافروف إلى تغاضي العواصم الغربية برلين وباريس وواشنطن عن جرائم قوات كييف والزمر النازية في دونباس، وذكّر بشطب كييف اللغة الروسية من المقررات المدرسية، أسوة بألمانيا النازية. واوضح أن الاستفتاءات في دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيه وخيرسون شرق وجنوب أوكرانيا، هي رد على دعوة فلاديمير زيلينسكي الروس هناك للرحيل عن أوكرانيا.والأوكرانيون يريدون تدمير روسيا والغرب يؤجج النزاع دون عقاب، ومن يقدمون السلاح لأوكرانيا يسعون لإطالة أمد القتال لأطول فترة ممكنة، وان تقديم الأسلحة لأوكرانيا يعني التورط المباشر للغرب في الصراع، ودعا الامين العام للامم المتحدة غوتيريش لمطالبة كييف بكشف هويات أصحاب الجثث التي عثر عليها في بوتشا لمعرفة ما جرى، وكرر ان روسيا لن تسمح بجعل أوكرانيا منطلقا للتهديدات الأمنية ضدنا.

نفت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، انخراط بلادها بأي تصعيد أو مواجهة مباشرة مع روسيا في أوكرانيا.

قال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن والخارجية جوزيب بوريل، إن الاتحاد الأوروبي لن يشارك في النزاع في أوكرانيا،و نحن لا نشارك في الحرب ولن نشارك، لن نشارك مباشرة، ولكن سندعم أوكرانيا عسكريا وبالعقوبات الاقتصادية والشخصية ضد روسيا".

دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي، لاستئناف المفاوضات بين موسكو وكييف دون شروط مسبقة، وقال وانغ يي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة: "توسيع وإطالة مدة الأزمة الأوكرانية، لا يصب بمصلحة أي طرف، ونأمل أن تنتهي الحرب بأسرع وقت ممكن واستئناف محادثات السلام". وأكد الوزير خلال اجتماعه مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن الصين لن تقف مكتوفة الأيدي فيما يتعلق بالصراع في أوكرانيا، لكنها لن تساهم في زيادة تصعيده أيضا.

بحث الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي، الأزمة الأوكرانية وقضية تايوان ودعا الصين لاستخدام نفوذها لدى روسيا في إنهاء الحرب في أوكرانيا. وقال "لقد أثرت أيضا مسألة قلق الناتو بشأن حقوق الإنسان في تايوان. نحن على استعداد لمواصلة حوارنا مع بكين حول الأمن العالمي".

منعت روسيا دخول 87 مواطنا كنديا إلى البلاد، بمن فيهم رؤساء عدة مقاطعات كندية، ونواب وزراء الدفاع الوطني، ورؤساء الشركات التي تزود نظام النازيين الجدد في كييف بالأسلحة والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج، والنشطاء المؤيدين لستيبان بانديرا.

رد دميتري مدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، على تصريحات للقائد الأسبق للقوات الأمريكية في أوروبا الفريق بن هوجيز الذي هدد بضربة "ساحقة" للأسطول الروسي والقواعد الروسية في القرم.وأكد مدفيديف استعداد روسيا لاستخدام جميع الأسلحة بما في ذلك النووية لحماية أراضيها، وتابع: "لذلك، لا داعي أن يحاول بلهاء متقاعدون من ذوي رتبة الجنرال تخويفنا بالحديث عن هجوم لحلف شمال الأطلسي على شبه جزيرة القرم. فمن المؤكد أن أسلحتنا فرط الصوتية قادرة على الوصول إلى أهداف في أوروبا وأمريكا بشكل أسرع بكثير". و"يجب على المؤسسة الحاكمة الغربية، وعلى جميع مواطني دول الناتو عموما، أن يفهموا أن روسيا قد اختارت مسارها. لا يوجد طريق للعودة."

صرّح رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، الذي وقع المرسوم الخاص بصفقة تبادل أسرى، إنه نتيجة للعملية، تم تسليم أوكرانيا 215 شخصا، بعضهم ينتمون إلى الكتائب القومية المتطرفة.وقال هؤلاء مجرمو حرب. نحن نعي ذلك جيدا، لكن المهمة هي إعادة رجالنا في أسرع وقت ممكن".

قال عمدة دونيتسك أليكسي كوليمزين، إن القوات الأوكرانية قصفت بالمدفعية، وسط هذه المدينة وتسبب ذلك بسقوط قتلى وجرحى بين السكان المدنيين.أفادت قناة تلفزيونية محلية، بأن القصف أدى إلى تدمير حافلة لنقل الركاب بوسط دونيتسك.و أن 5 مواطنين على الأقل قتلوا في قصف السوق المغطى.

أعلنت السلطات المحلية في منطقة زابوروجيه أن هجوما إرهابيا وقع بالقرب من السوق المركزية في مدينة مليتوبول. نتج عنه إصابة 6 أشخاص،وقال عمدة المدينة كان هجوما إرهابيا رتبته الاستخبارات الأوكرانية لترويع المدنيين عشية الاستفتاء.

أفاد مركز العلاقات العامة بجهاز الأمن الفيدرالي، بأن عناصر المخابرات الروسية تمكنوا من إحباط محاولة تفجير خط أنابيب لنقل الغاز الروسي إلى تركيا وأوروبا". خططت له الاستخبارات الأوكرانية. وتمكن عناصر الأمن من اعتقال مواطن روسي من مواليد 1978 كانت الاستخبارات الأوكرانية قد جندته في وقت سابق. وعثر رجال الأمن بحوزته على عبوتين ناسفتين، قام بتحضيرهما بنفسه.و تم العثور في الأجهزة الإلكترونية للمشتبه به، على مراسلات له مع المشرف الأوكراني، وتعليمات لتجميع العبوات الناسفة، وإحداثيات موقع التفجير.وقام رجال الأمن الروسي كذلك باعتقال، 4 أشخاص تعاونوا مع الإرهابي وقدموا له المساعدة الفعالة في التحضير للجريمة.

أفادت صحيفة Military Times، بأن شركات صناعات دفاعية أمريكية، يمكن أن تستخدم النزاع في أوكرانيا لاختبار مشاريعها التجريبية في مجال إنتاج أنواع جديدة من الأسلحة.ونقلت الصحيفة الأمريكية، عن نائب وزير الدفاع الأوكراني فلاديمير غافريلوف، أن بعض الشركات الأمريكية تقوم بذلك فعلا.

وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، "تحريف" الرئيس الأمريكي جو بايدن لعبارات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول "التهديد النووي" بأنه "غير لائق على الإطلاق ما بدأ به، وما أصبح اتجاها سائدا، إذ أنه نسج حول بلدنا".ولفتت المتحدثة باسم الخارجية الروسية إلى أن بايدن حرّف كلمات الرئيس الروسي لتبدو كما لو أن "بلادنا تهدد العالم بالأسلحة النووية".

قالت أنيتا هيبر المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، إنه يجب على الاتحاد الأوروبي ضمان حق الدخول للمواطنين الروس الذين سيطلبون اللجوء تهربا من التعبئة الجزئية المقررة في روسيا.

قال وزير خارجية النمسا ألكسندر شالنبرغ، إن بلاده ستقول "لا" بشكل واضح لمقترحات فرض عقوبات على الغاز المستورد من روسيا، وإنه من الضروري ضمان "عدم انجرارنا إلى الحرب، لأن تكتيكات الاتحاد الأوروبي تجاه روسيا كانت صحيحة حتى الآن، وعلينا الاستمرار في اتباعها".

قال رئيس وزراء هنغاريا، فيكتور أوربان إنه إذا تم رفع العقوبات عن روسيا، فسوف تنخفض الأسعار والتضخم على الفور في أوروبا، وستتاح لاقتصادها فرصة للتعافي وتجنب الركود. الوشيك مجددا التأكيد أن العقوبات هي سبب المشاكل الاقتصادية وأزمة الطاقة والتضخم.وانتقد رئيس الوزراء الهنغاري باستمرار الاتحاد الأوروبي بسبب سياسته المعادية لروسيا، مشيرا إلى "وجود آلاف العقوبات ضد روسيا، لكنها لم تهز موسكو، بينما خسرت أوروبا أربع حكومات وتعاني من أزمة اقتصادية وسياسية عميقة. بالإضافة إلى ذلك، أضاعت دول الاتحاد الأوروبي فرصة التوسط في الصراع في أوكرانيا، لأنها لم تستطع ضمان تنفيذ اتفاقيات مينسك".

دعا وزراء خارجية "مجموعة السبع"، إلى تعزيز الأمم المتحدة وتحديثها لجعلها "أكثر فعالية في مواجهة التحديات العالمية".

قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، إن اقتراح الرئيس الأمريكي جو بايدن بتوسيع مجلس الأمن الدولي جدير بالثناء, وقال "نحن أنفسنا ندعو منذ فترة طويلة إلى توسيع مجلس الأمن الدولي في كلتا الفئتين.وأشار، إلى وجود مرشحين يستحقون بالفعل نيل العضوية الدائمة في المجلس, وقد تحدث وزيرنا عن ذلك أكثر من مرة".

كشف نيوت غينغريتش الرئيس الأسبق لمجلس النواب الأمريكي, إن "حجم الكارثة" التي تسبب فيها الرئيس جو بايدن أصبح يتضح تدريجيا، وتابع: "وفقا لمركز سكوت راسموسن للأبحاث الاجتماعية، فإن 88% من الأمريكيين يعتقدون أن أزمة اقتصادية قد اندلعت في البلاد، ويرى 66% أي اثنان من كل ثلاثة - أنها خطيرة".وقال أن احتفال البيت الأبيض بقانون الحد من التضخم في خضم هذه الأزمة، أثبت "انفصال بايدن وإدارته عن الواقع"،وراى أن "السبيل الوحيد للخروج من الأزمة هو انتصار كبير للجمهوريين في ت2. نحن بحاجة للسيطرة على الإنفاق الحكومي حتى تظهر أمريكا أداء جيدا. وإلا، فإن الوضع سيصبح أكثر إيلاما، والأزمة الاقتصادية أكثر تدميرا".