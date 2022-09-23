أعلنت وزارة النقل السورية انتشال جثث 15 مهاجرا من جنسيات مختلفة غرق مركبهم قبالة طرطوس، وأن عمليات البحث عن مفقودين مستمرة، فيما تم إسعاف 8 ناجين. ونقلت حسابات الوزارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن ناجين أن الزورق "انطلق من لبنان - المنية منذ عدة أيام بقصد الهجرة ويحمل أشخاصا من عدة جنسيات".

أكد وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني لنظيره السوري فيصل المقداد دعم بلاده لسيادة سوريا ووحدة أراضيها واستعادة الأمن والاستقرار بشكل كامل فيها. وذكرت وكالة "سانا" أن الوزيرين التقيا على هامش مشاركتهما في الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وأن الزياني أشار إلى "أهمية التعاون ومد الجسور مع الأشقاء والأصدقاء"، بينما قال المقداد إن "الأولوية بالنسبة لسوريا هي العمل على تطوير العلاقات العربية- العربية وتعزيز العمل العربي المشترك".

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين، أن القوات الأمريكية المتواجدة في سوريا "تسرق ما يصل إلى 66 ألف برميل يوميا، أي ما يعادل 82% من إجمالي إنتاج النفط السوري". واعتبر أن "سوريا هي ضحية أخرى للنظام القائم على قواعد الولايات المتحدة، تماما مثل أفغانستان والعراق وليبيا. بسبب ذلك، يحرم الشعب السوري من حقوقه وحياته بدلا من حمايته"، داعيا الولايات المتحدة إلى "احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها والاستجابة لنداء الشعب السوري". وشدد وانغ على "ضرورة أن ترفع الولايات المتحدة العقوبات أحادية الجانب عن سوريا، وأن تتوقف عن نهب الموارد الوطنية السورية، وتحاسب القوات الأمريكية، وتعوض الشعب السوري، وأن تتخذ إجراءات ملموسة لمعالجة الألم الذي تسببت فيه بسوريا".

أعلن وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، "انتهاء الجولة الخامسة من المحادثات السعودية الإيرانية"وقال حسين، في تصريح صحفي إن "هناك نقاشا على أن تكون الجلسة المقبلة بين الرياض وطهران على مستوى غير وزراء الخارجية"، مؤكدا تهيئة الظروف لجولة مقبلة.وتعليقا على الأزمة السياسية في بلاده، أوضح وزير الخارجية العراقي أن "المفاوضات جارية مع التنظيمات السياسية وأن هناك اتجاها لعقد جلسة للبرلمان قريبا"، متمنيا أن يتم الوصول إلى اتفاق مع التيار الصدري ليكون جزءا من تشكيلة الحكومة.

شهدت صنعاء عرضا عسكريا ضخما، في الذكرى الثامنة لثورة 21 سبتمبركما يسميها الحوثيون ، وشمل العرض الذي "شارك فيه 35 ألفا من مختلف التشكيلات العسكرية". الكشف عن أسلحة جديدة من صواريخ يحرية وبالستية باجيال مختلفة و "أسلحة ومنظومات دفاع جوي متطورة صنعتها هيئة الصناعات الحربية اليمنية خلال فترة العدوان وهي منظومات يمكنها تحييد الطائرات المعادية عن الأجواء" ومركبات مدرعة ومسيرات كبيرة، كلها من صنع اليمن وأكد رئيس "المجلس السياسي الأعلى" التابع لـ"أنصار الله" مهدي المشاط في خطاب بمناسبة هذه الذكرى، على "الحرص الكبير على السلام والانفتاح على كل الجهود والمساعي الخيرة"، داعيا "قيادة الحرب في الجانب الآخر إلى الانتقال المشترك من استراتيجيات الحرب والسياسات العدائية إلى استراتيجيات وسياسات السلام".

أعلنت الأمم المتحدة أنها أمنت 75 مليون دولار لبدء المرحلة الأولى من إنقاذ ناقلة النفط "صافر" المهجورة منذ سنوات قبالة سواحل اليمن والمهددة بالتسبب بتسرب نفطي بالبحر الأحمر.وقال ديفيد غريسلي، منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن أن عملية إنقاذ الناقلة النفطية، قسمت إلى مرحلتين: الأولى وكلفتها 75 مليون دولار سيتم خلالها نقل النفط المخزن في الناقلة إلى سفينة أخرى، والمرحلة الثانية وتقدر كلفتها بـ38 مليون دولار سيتم خلالها توفير حل تخزين دائم للنفط المستخرج من الناقلة"، مشيرا إلى أنه "بالنسبة للمرحلة الأولى، نقدر أن تبلغ التكلفة 75 مليون دولار.

ابدى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يبدي في اتصال مع الرئيس الاوكراني فلاديمير زيلينسكي استعداده للوساطة بين موسكو وكييف, بعد نجاحه في عملية تبادل اسرى بين البلدين ومن ضمن اجانب كانوا يقاتلون الى جانب اوكرانيا , وشدد ولي العهد على "حرص المملكة ودعمها لكافة الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة سياسيا، ومواصلتها جهودها للإسهام في تخفيف الآثار الإنسانية الناجمة عنها". وأضافت الوكالة السعودية أن زيلينسكي أعرب لولي العهد عن تقديره له على "قبوله دور الوسيط، ونوّه بالدور المحوري للمملكة في منطقة الشرق الأوسط والعالم".

أجرى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اتصالات هاتفية بوزراء خارجية دول تسلمت الرياض مواطنيهم الذين كانوا يقاتلون في صفوف الجيش الأوكراني من روسيا. واكد لنظرائه الأمريكي "أنتوني بلينكن، والكرواتي جوردان جرليتش، ووزيرة خارجية مملكة السويد آن ليند، ووزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، مؤكدا حرص واهتمام ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بـ "سلامة الأسرى الذين تسلمتهم السعودية من الجانب الروسي"، وأن السلطات السعودية تعمل على تأمين مغادرتهم إلى بلادهم في أقرب وقت.

نفى رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، الاتهامات التي وُجهت له وللحركة بالعلاقة بدعم الإرهاب، و"تسفير إرهابيين" إلى الخارج، وذلك بعد يومين من تحقيق وصف أسئلته بأنها "بلا سند".