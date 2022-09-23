الديار/هيام عيد

نقلت عن مصادر نيابية قولها أن وضع السيناريوهات التفاؤلية في هذا الملف، قد يكون خطوةً ناقصة خصوصاً في المرحلة الراهنة، لأن استباق المعطيات النهائية لن يفيد المفاوض اللبناني على وجه الخصوص. وفي الوقت نفسه، فإن ترابطاً وثيقاً بات مطروحاً اليوم على الساحة السياسية، ما بين ملف الترسيم والإتفاق المرتقب وولادة الحكومة الجديدة، التي سوف تستكمل مسيرة مفاوضات الترسيم في المرحلة المقبلة، والتي قد تمتدّ إلى ما بعد نهاية عهد الرئيس ميشال عون، وربما تتزامن مع عدم انتخاب رئيسٍ جديد للجمهورية، أو في أسوأ الأحوال مع فترة الفراغ على مستوى رئاسة الجمهورية، وهو ما قد ينعكس تأخيراً في إبرام أيّ اتفاق في ظلّ غياب رئيس الجمهورية، ويستدعي أن تقوم بإقرار هذا الإتفاق حكومة مكتملة الصلاحيات، وبالتالي ستكون الحكومة التي يجري التفاوض عليها في المرحلة الراهنة