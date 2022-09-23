الوكالة الوطنية للإعلام

كنعان بعد اجتماع لجنة المال مع سفراء الاتحاد الاوروبي : اجتماع غني وحوار مباشر حول مختلف الملفات نأمل أن يؤسس الى تعاون بناء مع المجتمع الدولي

عقدت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان اجتماعا مع سفراء الاتحاد الاوروبي في لبنان برئاسة السفير رالف طراف، حيث تم عرض للواقع الراهن وسبل التعاون مع لبنان.

وتمثل الوفد بالاضافة الى طراف بسفراء بلجيكا وبلغاريا وتشيكيا وقبرص والدانمارك واليونان والمانيا واسبانيا وفرنسا وفنلندا والمجر وهولندا وايطاليا ورومانيا وسلوفاكيا والناروج وسويسرا. وتم تشديد سفراء الاتحاد الاوروبي على دور المجلس النيابي الاصلاحي والتعاون مع السلطة التنفيذية وصندوق النقد الدولي على دعم لبنان من ضمن امكاناتهم ليخرج من واقعه الراهن.

وكالة الأناضول

غوتيريش يشيد بدور تركيا بتأمين تبادل أسرى بين أوكرانيا وروسيا

قدم أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الخميس، شكره لتركيا على تأمين تبادل أسرى حرب بين أوكرانيا وروسيا.

جاء ذلك في كلمة خلال الجلسة الوزارية رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي تحت عنوان "مكافحة الإفلات من العقاب في أوكرانيا" بمشاركة الدول الأعضاء بالمجلس (15 دولة).

والأربعاء، أعلن الرئيس التركي رجيب طيب أردوغان، عن عملية تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا، بوساطة تركية.