TL

على مسار الاستحقاقات سيشكل الاسبوع المقبل محطة أساسية في بلورتها اولها استكمال جلسة إقرار الموازنة الاثنين المقبل وثانيها بت مصير الملف الحكومي بعد عودة الرئيس ميقاتي من نيويورك حيث امل من هناك أن يصار في الاجتماعات التي سيعقدها مع رئيس الجمهورية الى انهاء الملف الحكومي لانه لا يحتاج الى الكثير من النقاش.

المنار

أكّد نائب رئيس "المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى" الشّيخ علي الخطيب، أنّ "التّعاون بين القوى السّياسيّة اللّبنانيّة شرط ضروري للخروج من المحنة الّتي يعيشها الشعب اللبناني.

nbn

مسار التفاوض بين لبنان وصندوق النقد الدولي والتشريعات الإصلاحية التي أنجزت وتلك التي قيد الإنجاز والمخاطر الناجمة عن تردي الأوضاع الإقتصادية شكلت محور لقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري مع سفراء دول الإتحاد الأوروبي حيث قدم رئيس المجلس عرضا مسهبا حول خارطة طريق لإنقاذ الوضع في لبنان يتصدرها التوافق مع صندوق النقد الدولي وإنجاز القوانين الإصلاحية من الموازنة العامة الى قانون الكبيتال كونترول وقانون السرية المصرفية وخطة التعافي الإقتصادي التي وصلت مؤخرا الى المجلس النيابي.

mtv

تجمع كل المعلومات على التأكيد ان الحكومة الجديدة ستبصر النور مبدئيا الاسبوع المقبل، بعد ان توضع عملية تأليفها على نار حامية بدءا من الثلثاء المقبل، اي بعد الانتهاء من اقرار الموازنة يوم الاثنين.

NTV

التمثيل السياسي سيتجلى في ابهى صورته غدا، تلبية لدعوة دار الفتوى الى اجتماع على الرئاسة، والتمسك بالطائف.

OTV

أعرب الرئيس عون اليوم أمام وفد فرنسي عن ارتياحه للبيان الثلاثي الذي صدر امس عن فرنسا والولايات المتحدة والسعودية، مؤكدا ضرورة انتخاب رئيس جديد للجمهورية ضمن المهلة الدستورية وتشكيل حكومة جديدة قبل انتهاء الولاية الرئاسية.

LBC

غدا يعقد اللقاء المنتظر للنواب السنة في دار الفتوى، والمراقبون ينتظرون ما سيصدر عنه خصوصا لجهة الاستحقاق الرئاسي ولجهة موقع رئاسة الحكومة.

الميادين

أكد الرئيس الإيراني، ابراهيم رئيسي ، أهمية مكانة منظمة الامم المتحدة في إعطاء الدور للشعوب لحل مشاكلها بنفسها، ومنع الأجانب من التدخل في شؤونها الداخلية. واعتبر ان "الامم المتحدة يجب أن تكون بالمعنى الحقيقي منظمة الشعوب وليس منظمة القوى".

الجزيرة

قارن رئيس الشيشان، ​رمضان قديروف​، الاستفتاءات بشأن الانضمام إلى ​روسيا​ التي بدأت بجمهوريتي ​دونباس​ وزابوروجيه و​خيرسون​، بتصويت عام 2003 في الشيشان، والتي ازدهرت بعدها المنطقة.

وأشار، إلى أنه "كان يراقب باهتمام وفخر كيف بدأ الاستفتاء على مستقبل هذه المناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكذلك في جمهورية ​لوغانسك الشعبية​ وفي منطقتي زابوروجيه وخيرسون".

العربية

رحب الرئيس الأميركي جو بايدن، بـ"تصريح رئيس الوزراء الاسرائيلي ​يائير لابيد​ الشجاع في الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي قال فيه إن الاتفاق مع ​الفلسطينيين​ على أساس دولتين لشعبين، هو الشيء الصحيح لأمن إسرائيل، ولاقتصاد إسرائيل، ومستقبل أطفالنا".