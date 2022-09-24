لبنان الحر

أشار رئيس حزب "القوات اللبنانية" ​سمير جعجع​، إلى أن "اليوم، "عبّارة" موت جديدة من ​طرابلس​ وعشرات الضحايا ودموع وآلام مستمرّة. والبارحة، اقتحامات لمجموعة من ​المصارف​ تسببت بإقفال مصرفي عام وبعذابات إضافيّة للمواطن اللبنانيّ".

صوت لبنان

أشار وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال، ​علي حميه​، إلى أن "السياسات المالية المتعاقبة منذ 30 عاما في لبنان أدت إلى ما نعيشه اليوم"، واعتبر أن "​الهجرة​ غير المشروعة باتت صناعة منظمة في لبنان"، موضحاً أن "تنظيم الهجرة غير المشروعة في لبنان يقوم به أفراد لكن وتيرته بازدياد".

radio orient

ذكرت مفوضية الإعلام في الحزب "التقدمي الإشتراكي": "مرة جديدة، ها هي الأزمات الخانقة في لبنان والتخلّي التام للدولة عن القيام بواجباتها، يضع المواطنين أمام مآسٍ متكررة، كما حصل أمس مع غرق قارب آخر من قوارب ​الهجرة​ نحو الموت".

اذاعة النور

أنّ "لبنان اليوم أمام فرصة تاريخيّة لإعادة إنتاج نظام سياسي قادر على مواجهة التّحدّيات وإعادة النّهوض، ليؤدّي دوره الرّيادي والرّسالي، وأنّ اختلاف الانتماء الدّيني لا يشكّل عائقًا أمام العيش الواحد، بل دافعًا لتوحيد الرّؤى من أجل حياة كريمة وآمنة ونموذجيّة".

صوت المدى

أكّد وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل حرص وزارة المالية على ضرورة أن يراعي أي توجه لنظام ضريبي بالدرجة الأولى العدالة في التطبيق، وشدّد على أهمية تقييم أثر أي تدبير بهذا الشأن على الفئات الأكثر ضعفاً، وعلى اعتماد شبكة أمان موسعة وشاملة.