انطلقت، عمليات التصويت في استفتاءات نظمتها موسكو في أربع مناطق أوكرانية تخضع في أجزاء واسعة منها للسيطرة الروسية. ويجري التصويت في دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا وفقاً لآليات معقدة تحيط بها الكثير من التساؤلات، على خلفية تباين مساحات النفوذ الروسي في المناطق الأربع، فضلاً عن استمرار المواجهات في مناطق واسعة منها. ومع تزامن العملية في المناطق، تمت صياغة الأسئلة التي يتوجب على السكان الإجابة عنها بنعم أم بلا بشكل متفاوت. إذ سيكون على سكان دونيتسك ولوغانسك، وهما إقليمان استبقت موسكو الحرب في أوكرانيا بإعلان الاعتراف باستقلالهما.

أظهر استطلاع نشر أن فرص الرئيس البرازيلي اليساري السابق لولا دا سيلفا، بالفوز في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية في الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل تزداد، وذلك عبر تقليص الهوة مع الرئيس الحالي جاير بولسونارو. وفقاً لاستطلاع الرأي هذا لمعهد «داتافولها»، حصل لولا (رئيس البرازيل من 2003 إلى 2010) على 47 في المائة من نيات الأصوات مقابل 45 في المائة الأسبوع الماضي. وهكذا زاد تقدمه على جاير بولسونارو من 12 نقطة إلى 14، وبقي الرئيس اليميني المتطرف عند نسبة 33 في المائة. الفوز من الدورة الأولى ممكن إذا حصل المرشح على أكثر من نصف الأصوات المدلى بها. ومع هذا التعداد، حصل لولا على تأييد 50 في المائة من المستجوبين الذين اختاروا مرشحاً.

وجّهت المفوضية الأوروبية تنبيهاً إلى حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد بوجوب التوصّل سريعاً إلى موقف موحّد من طلبات اللجوء التي بدأت تتوالى من المواطنين الروس الذين يغادرون بلادهم بالآلاف هرباً من التعبئة التي أعلنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمواجهة الانتكاسة التي تتعرّض لها قواته نتيجة الهجوم الأوكراني المعاكس. ويأتي هذا التحذير في أعقاب تزايد عدد الذين يسعون لمغادرة الأراضي الروسية، والخيارات المحدودة أمامهم بعد أن نفدت بطاقات السفر جواً، أو ارتفعت أسعارها أضعافاً عديدة، وبعد أن بدأت الدول المجاورة تفرض قيوداً على دخولهم أو ترفض منحهم تأشيرات أو تغلق حدودها في وجه القادمين من روسيا.

بعد 100 عام من إنشاء البريطانيين لإقليم آيرلندا الشمالية على أساس أنه سيضم غالبية بروتستانتية في ست دوائر بشمال شرقي البلاد يتم فصلها عن جمهورية آيرلندا الكاثوليكية المستقلة في الجنوب، يبدو أن كلام القس بيسلي عن الخوف من سرعة «تكاثر» الكاثوليك بات أمراً واقعاً. فقد كشفت أرقام التعداد السكاني للعام 2021 والذي يجري كل 10 سنوات، أن الكاثوليك باتوا اليوم أكثر عدداً من البروتستانت في آيرلندا الشمالية، للمرة الأولى في تاريخ هذا الإقليم البريطاني. وتأجل إعلان نتائج التعداد يومين بسبب انشغال بريطانيا بمراسم دفن الملكة الراحلة إليزابيث الثانية.