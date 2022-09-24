الديار/صونيا رزق

نقلت عن بعض المعلومات انّ المفتي دريان يُطلع الرئيس الحريري على كل شاردة وواردة، وهو على السمع من بعيد، كما يجري المفتي ايضاً اتصالات مع جهات لبنانية وعربية فاعلة، من اجل المساعدة في إعادة لبنان الى الخارطة، بعد ان كاد يفقد وجوده وسط ما يعانيه من انهيارات ضمن مختلف الاصعدة، ومن هذه الجوانب يترّقب الجميع ما سيؤول اليه الخطاب السنّي المنتظر من خلال بيان دار الفتوى، الذي ووفق مصادر سنيّة سيحمل نتائج ايجابية وخطوات موحّدة ستصّب في خانة مصلحة لبنان والاستحقاق الرئاسي.