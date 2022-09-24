روسيا اليوم

الأراضي المحررة.. إقبال غير مسبوق على التصويت في استفتاء الانضمام إلى روسيا

أعلن فلاديمير روغوف عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه جنوب أوكرانيا، عن تدافع المواطنين عند مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في استفتاء انضمام المقاطعة إلى روسيا. وقال روغوف: "نسجل إقبالا غير مسبوق على التصويت، حيث يتدافع المواطنون عند مراكز الاقتراع التي فتحت أبوابها في المباني العامة، ومقر حركتنا "نحن مع روسيا". وسبق لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك شرق أوكرانيا، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون جنوبها، وأعلنت أمس عن تنظيم الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا، في حملة ستستمر من الـ23 وحتى الـ27 من الشهر الجاري. مجلسا الاتحاد، والدوما الروسيان، أعربا في أعقاب ذلك عن تأييدهما المطلق لقبول نتائج الاستفتاء في المناطق المذكورة. وأكد الكرملين في وقت لاحق، أن أي محاولة لتعطيل الاستفتاء، أو الاعتداء على المناطق المحررة الراغبة في الانضمام إلى روسيا، ستعتبر اعتداء على روسيا، بما قد يترتب على ذلك من عواقب.