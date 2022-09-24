الوكالة الوطنية للإعلام

المكاري: مشاركتنا في اجتماعات مجلس وزراء الإعلام العرب تزيد من تأكيد ولاء لبنان لعالمه العربي وتمسكه بالطائف والتعاون مع الجامعة العربية

أكد وزير الإعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري، أن "القضية الفلسطينية ستظل روح القضية العربية وريحانها بالرغم من تكاثر المآسي العربية، وأن وقوف بلاده إلى جانب فلسطين واجب رغم تواصل التحديات التي يواجهها لبنان". واعرب المكاري في كلمة خلال مشاركته في اجتماعات مجلس وزراء الإعلام العرب في دورته الـ52 التي استضافتها جمهورية مصر العربية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، عن تقديره "للأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، والسفير أحمد رشيد خطابي على التنسيق المثمر الذي ساهم في إنجاح هذه الدورة، وعن شكره للرئيس عبدالفتاح السيسي والمصريين حكومة وشعبا على حسن الاستضافة". وقال: "أياً يكن الأمر عندنا ومن حولنا، سيظلّ إحساسنا مشدوداً للقدس، ووجداننا متقدا تجاهها لاعتبارات قومية وإنسانية، وأن لفلسطين حقاً علينا جميعاً". وأضاف: "ان لبنان يمر بأزمة قاسية من تحديات اقتصادية وضغط النزوح وانفجار مرفأ بيروت"، مشيرا إلى أن "لبنان يستضيف مليوني نازح سوري منذ 11 عاما، فضلا عن استضافة نصف مليون لاجيء فلسطيني منذ زمن النكبة".

وكالة الأناضول

سياسيون فلسطينيون: خطاب لابيد حول "حل الدولتين" خداع سياسي

وصف سياسيون فلسطينيون، إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد عن دعمه لـ"حل الدولتين"، خلال خطابه أمام الجمعية العامة في الأمم المتحدة بـ "الخداع السياسي". وقالوا في أحاديث خاصة لوكالة الأناضول، إن الحكومة التي يرأسها لابيد "ماضية في ارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني". وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد قال في الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الخميس: "رغم كل العوائق، فإن الأغلبية الساحقة من الإسرائيليين يدعمون رؤية حل الدولتين؛ أنا واحد منهم". لكنه أضاف مستدركا: "لدينا شرط واحد فقط (لدعم حل الدولتين): أن تكون الدولة الفلسطينية المستقبلية مسالمة؛ يجب عليها ألا تتحول إلى قاعدة إرهاب أخرى تهدد سلامة ووجود إسرائيل؛ يجب أن تكون لدينا القدرة على الدفاع عن أمن مواطنينا بأي لحظة كانت". ولم يحدد لابيد حدود هذه الدولة التي يقول الفلسطينيون إنها يجب أن تكون على حدود الأراضي المحتلة عام 1967 (الضفة بما فيها القدس، وقطاع غزة)، مع تبادل طفيف بالقيمة والمثل للأراضي، وعاصمتها القدس الشرقية.