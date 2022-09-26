وكالة الأناضول

وزيرا خارجية الإمارات وإيران يبحثان تعزيز التعاون ومستجدات دولية

بحث وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، سبل تعزيز مسارات التعاون ومستجدات إقليمية ودولية. وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية، الأحد، أن آل نهيان التقى وزير خارجية إيران على هامش أعمال الدورة الـ77 من الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وأضافت: "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيز مسارات التعاون بين البلدين بما يحقق مصالحهما المشتركة". وذكرت الوكالة أن الجانبين بحثا "وجهات النظر تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك والأوضاع في المنطقة بالإضافة إلى المستجدات الإقليمية والدولية"، دون تفاصيل أكثر. وخلال اللقاء، أكد وزير خارجية الإمارات "أهمية تعزيز التعاون الدولي والعمل من أجل ترسيخ دعائم الاستقرار والسلام في المنطقة". وفي سياق متصل، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية أن الوزيرين "بحثا سبل تطوير العلاقات الثنائية على ضوء تعيين السفير الاماراتي الجديد في طهران بعد عدة سنوات". وفي 21 آب الماضي، أعلنت الإمارات أن سفيرها لدى إيران سيف محمد الزعابي، سيستأنف مهامه في السفارة في طهران خلال الأيام القادمة. ومنذ أشهر تشهد العلاقات الإماراتية الإيرانية "تطورا إيجابيا ملحوظا" وفق مراقبين، بعد سنوات شهدت "توترات وتبادل اتهامات" إيرانية خليجية، واستمرار مشاورات بين طهران والرياض تستضيفها بغداد.