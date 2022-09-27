TL

خطف المشهد أمام المجلس النيابي الأنظار من رصد الإستحقاقات هذا الأسبوع بعد حالة الهرج والمرج التي رافقت إقرار مجلس النواب رسمياً هذا المساء موازنة العام 2022 وذلك لدى محاولة دخول العسكريين المتقاعدين الى المجلس النيابي وهم وصلوا على بعد أمتار من المدخل ما دفع بالجيش والقوى الأمنية الى اتخاذ التدابير اللازمة ليقول الرئيس نبيه بري إن ما نقوم به اليوم هو لتجنب الوصول إلى ما حصل في الخارج.

المنار

أكد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية ان “وزارته ساهمت بتخفيض عجز الموازنة”.

nbn

نجح مجلس النواب بإقرار مشروعها واقفل صفحة من النقاش الطويل على مدى الاشهر الماضية وبالتالي وبالرغم من كل السلبيات والملاحظات باتت موازنة العام 2022 هي القاعدة التي يمكن البناء عليها من أجل تحديد شكل ومضمون موازنة العام 2023 وما يجب أن تتضمنه من أمور إصلاحية .

mtv

فيما المجلس منشغل بالجدالات العقيمة حول موازنة فاشلة، صعد العسكريون المتقاعدون تحركهم في محيط المجلس وكادوا يصلون الى البرلمان لولا تدخل اللقوى العسكرية والامنية التي منعتهم من ذلك. والظاهر ان حراك المتقاعدين اعطى ثماره، اذ خرج وزير الدفاع من قاعة المجلس وطمأنهم الى مضاعفة رواتبهم ثلاث مرات.

NTV

بعد الموازنة يتم تقبل التهاني في بعبدا لكن على نية الحكومة الجديدة المبنية على طاقم قديم.

وفيما تردد ان لقاء عون ميقاتي المقبل سيسوي الخلافات الوزارية برزت مطالب مستجدة قد تربط التشكيل بحزمة شروط تتصل بالتعيينات، ومرسوم التجنيس.

OTV

الموازنة، على أهمية إقرارها اليوم، تفصيل، لأن ما كتب قد كتب، عن عام مضى أو كاد، ولأن إقرارها مطلوب من ضمن سلة القوانين الاربعة التي يفترض أن تبصر النور في موازاة الصيغة النهائية لخطة التعافي، تلبية لشروط صندوق النقد الدولي، مهما تمادى التأخير.

LBC

الشعبوية طبعت نقاشات الموازنة العامة للعام 2022 الذي لم يبقَ منه سوى ثلاثة أشهر، فيما التعويل على موازنة العام 2023 التي يُفترض أن يكون إعدادها بدأ منذ أكثر من شهر .

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