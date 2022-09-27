لبنان الحر

اكّد الوزير السابق ريشار قيومجيان ان "المسؤولية الأساسية في لبنان يتحملها أبناء الوطن الذين أثبتوا في الاستحقاق النيابي الأخير أن الكلمة لهم. أمامنا استحقاق رئاسي والبرلمان هو المسؤول عن انتخاب رئيس جديد".

صوت لبنان

استقبل الرئيس فؤاد السنيورة في مكتبه في بلس ظهر اليوم رئيس الحكومة العراقية الاسبق اياد علاوي وكان الاجتماع مناسبة لاستعراض الاوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة من محتلف جوانبها ، اضافة الى العلاقات الثنائية بين البلدين.

radio orient

بحث وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، وسفير دولة قطر في لبنان إبراهيم عبد العزيز السهلاوي، في العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية التنسيق المشترك لما فيه خير الشعبين الشقيقين.

اذاعة النور

اقرّ مجلس النواب تمديد العمل بقانون حماية العقارات والأبنية التي تضرّرت بفعل انفجار المرفأ سنتين اضافيتين

صوت المدى

اطلع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب على نتائج زيارته الأخيرة الى نيو يورك وآخر التطورات في ملف ترسيم الحدود البحرية ولقاءاته مع الوسيط الاميركي اموس هوكستين.