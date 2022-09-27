الجزيرة - السعودية

وزير الخارجية السعودي يؤكد التزام المملكة بميثاق الأمم المتحدة للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين

أكَّد الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية التزام المملكة العربية السعودية بميثاق الأمم المتحدة، ودعمها المستمر لمبادئ الشرعية الدولية الهادفة للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، والداعية إلى التعاون على أساس الاحترام المتبادل لسيادة الدول واستقلالها، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم اللجوء للقوة أو التهديد بها.

وأوضح سموه في كلمة المملكة العربية السعودية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والسبعين أن مشاركة المملكة في تأسيس الأمم المتحدة، والتوقيع على ميثاق سان فرانسيسكو، جاءت اتساقاً مع ما تمليه عليها تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، والتقاليد العربية الأصيلة، الداعية للعدل والإحسان والتعاون والسلام والحوار.

الأنباء - الكويت

هبوط الأسواق العالمية والنفط يكبد بورصات الخليج 88.8 مليار دولار

ألقت التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية التي اشتدت الأسبوع الماضي بظلالها السلبية على أداء أسواق المال العالمية، والتي امتدت آثارها إلى الأسواق الخليجية مباشرة لتحقق خسائر قدرت قيمتها بـ88.8 مليار دولار دفعة واحدة خلال جلسة تداولات أمس. وجاءت التراجعات الشديدة التي تعرضت لها الأسواق الخليجية بضغط من الانخفاضات التي شهدتها الأسواق الأميركية والأوروبية إثر مخاوف من احتمال حدوث ركود اقتصادي مدفوعا بنحو 3 أسباب رئيسية تتمثل في التغيرات بأسعار الفائدة في مواجهة ارتفاع كبير في معدلات التضخم، ناهيك عن انخفاض ملحوظ في أسعار النفط عالميا وصولا إلى المتغيرات الجيوسياسية والتي تأتي على رأسها الإجراءات الروسية الأخيرة بشأن استعدادات الدب الروسي لمتغيرات الأوضاع في أوكرانيا.