الديار/ فادي عيد

نقل عن أوساط سياسية عليمة قولها بأن الاتصالات التي جرت في الأيام القليلة الماضية، أدت إلى إقرارها ولو بأصواتٍ خجولة، وذلك مردّه إلى تحذيراتٍ وصلت إلى الكتل النيابية والمعنيين، مؤدّاها أن صندوق النقد الدولي يحذر من خطورة عدم إقرارها، هذا ما تنقله الأوساط السياسية عن أحد النواب العائدين من واشنطن، والذي كان قد اجتمع بمسؤولين اقتصاديين وماليين أميركيين، حيث سمع كلاماً كبيراً وتحذيرات من وقف الحوار بين لبنان والصندوق وكل المؤسسات والصناديق الضامنة، لأنه كان من المفترض أن ينطلق المجلس إلى مناقشة موازنة العام 2023 وأن تكون قد انتهت منذ أشهر موازنة العام الحالي.

نداء الوطن/ الآن سركيس

إذا كان التأليف ضرورياً، فإن هذه الضرورة كان يجب أن تتكرس منذ انتهاء موعد الانتخابات النيابية وعدم انتظار الأيام الأخيرة من انتهاء العهد، فالبعض يرى أن الإستقتال على التأليف هو بسبب معرفة الجميع أن الفراغ الرئاسي قادم.

لكن هناك نظرة سائدة بأن التأليف لا يعني الفراغ الرئاسي، فالرئاسة مرتبطة بشكل كبير بالتوافقات الإقليمية والدولية، وهذه التوافقات ممكن أن تحصل في أي لحظة، سواء كانت هناك حكومة حقيقية أو حكومة تصريف أعمال.

ويأتي الضغط الدولي كعامل مساعد وضاغط في مرحلة إنتخاب الرئيس، إذ إن الأيام الأخيرة من عمر العهد ستكون حاسمة وعندها يلعب العامل الخارجي لعبته، خصوصاً وأن الدفع هو باتجاه الانتخاب وليس لتكريس الفراغ القاتل.